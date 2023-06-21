Двадцатилетний семейный абьюз закончился убийством в Зеленогорске

Совместный быт разведенной пары привел к убийству в Курортном районе Петербурга.



В полицию накануне около трех часов дня обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что отец ударил её мать ножом, стало известно «Фонтанке» 21 июня.



Когда наряд прибыл на место, то пострадавшую — 66-летнюю женщину увезла скорая. До больницы её довезти не успели. Она скончалась.



В отдел увезли 67-летнего мужчину. Он бывший муж погибшей — развод состоялся около 20 лет назад. Но пара так и не разъехалась. Мужчина жил в одной комнате квартиры, женщина с дочерью — во второй.

