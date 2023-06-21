Двадцатилетний семейный абьюз закончился убийством в Зеленогорске

Совместный быт разведенной пары привел к убийству в Курортном районе Петербурга.
В полицию накануне около трех часов дня обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что отец ударил её мать ножом, стало известно «Фонтанке» 21 июня.
Когда наряд прибыл на место, то пострадавшую — 66-летнюю женщину увезла скорая. До больницы её довезти не успели. Она скончалась.
В отдел увезли 67-летнего мужчину. Он бывший муж погибшей — развод состоялся около 20 лет назад. Но пара так и не разъехалась. Мужчина жил в одной комнате квартиры, женщина с дочерью — во второй.
По предварительной информации, дочь погибшей рассказала в полиции, что мужчина регулярно выпивал, унижал и бил бывшую жену и дочь. В полицию они обращались последний раз много лет назад, но никакого эффекта, кроме увеличения агрессии мужчины, это не дало.
К моменту трагедии мужчина несколько дней якобы был в запое. Днем мать и дочь готовили обед и отбивали кулинарным молотком на кухне мясо. Бывший муж сначала требовал, чтобы они прекратили шуметь и мешать ему спать. А потом, по предварительной информации, вышел на кухню с ножом. Кричал, а после нанес матери удар. Дочери удалось заслонить женщину, и та выбежала на лестничную клетку. Девушка заперлась в комнате, вызвала брата и полицию.
Мужчину доставили в отдел.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.