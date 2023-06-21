В России предложили запретить частную продажу алкоголя

Единую государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией необходимо создать в России, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письмо к Минпромторгу оказалось в распоряжении редакции RT.
Продавать любой вид алкоголя, в том числе слабоалкогольный, например пиво и сидр, должно государство, полагает Орлов. По его мнению, госмонополия на алкогольном рынке поможет предотвратить появление поддельного алкоголя в стране: необходимость запрета частным компаниям реализовывать горячительные напитки связана с «участившимися случаями массовых отравлений». Так, контроль рынка государством поможет снизить нагрузку на контролирующие и судебные органы, а также систему здравоохранения, уверен он.
Ранее Орлов уже пытался продвинуть одну из своих идей в Роспотребнадзор. В мае он предложил запретить сетям быстрого питания использовать акции, чтобы привлечь клиентов.
В начале июня появились первые сообщения об отравлении самарским «Мистером Сидром». К вечеру число пострадавших перевалило за сотню. На сегодняшний день число отравившихся суррогатным сидром возросло до 106 человек. Метанол, который позже попал в смертельный суррогатный сидр, украли с полицейского склада в Самарской области. Не обошлось без пособничества одного из сотрудников, который перепродал 6 тонн метанола самарскому предпринимателю.
Подозреваемые арестованы по решению суда. К тому же министр внутренних дел Владимир Колокольцев отстранил заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова.