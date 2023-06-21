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    «Теплосеть» рассказала, где сегодня в Петербурге могут возникнуть теплые фонтаны

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    В двух районах Петербурга пройдут испытания теплосетей.

    Как сообщает пресс-служба компании «Теплосеть» 21 июня, проверка коснется сетей во Фрунзенском и Московском районах.

    Фото: «Теплосеть Петербурга»
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    В первом проверку на прочность труб проведут на Малой Балканской, Белградской, Турку, Белы Куна, Будапештской, Пражской, Димитрова, Белградской, Фучика, Софийской улицах и в Альпийском переулке.

    В Московском районе в зону испытаний вошли улицы: Звёздная, Орджоникидзе, Типанова, Кузнецовская, Бассейная, Ленсовета. А также проспекты: Космонавтов, Витебский, Дунайский, Московский, Юрия Гагарина, Южное и Московское шоссе.

    Несмотря на то, что температура воды в сетях во время испытаний не превышает 40 градусов, теплоэнергетики просят не приближаться к месту вытекания воды, даже если там припаркован ваш автомобиль (ущерб застрахован). И сразу же сообщать о прорыве в аварийную службу.

    Фото: «Теплосеть Петербурга»

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