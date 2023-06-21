Пропавшую без вести гражданку Австрии искал Интерпол. Нашли её на Дальнем Востоке

Приморские полицейские нашли в России 27-летнюю гражданку Австрии, пропавшую без вести. Поиски велись по линии Интерпола. Об этом 21 июня сообщают УМВД России по Приморскому краю и «МВД Медиа».



По данным зарубежных коллег, живущая в Вене женщина пропала в октябре 2022 года, все её вещи остались дома. Её объявили в международный розыск.



Сотрудники ОНЦБ Интерпола приморского УМВД выяснили, что иностранка сейчас проживает во Владивостоке, её жизни и здоровью ничего не угрожает. ТАСС со ссылкой на полицию передаёт, что девушка родилась во Владивостоке и решила вернуться сюда — к отцу.

