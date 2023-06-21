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    Пропавшую без вести гражданку Австрии искал Интерпол. Нашли её на Дальнем Востоке

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    Приморские полицейские нашли в России 27-летнюю гражданку Австрии, пропавшую без вести. Поиски велись по линии Интерпола. Об этом 21 июня сообщают УМВД России по Приморскому краю и «МВД Медиа».

    По данным зарубежных коллег, живущая в Вене женщина пропала в октябре 2022 года, все её вещи остались дома. Её объявили в международный розыск.

    Сотрудники ОНЦБ Интерпола приморского УМВД выяснили, что иностранка сейчас проживает во Владивостоке, её жизни и здоровью ничего не угрожает. ТАСС со ссылкой на полицию передаёт, что девушка родилась во Владивостоке и решила вернуться сюда — к отцу.

    «Каналы Интерпола остаются одним из основных механизмов информационного обмена между российскими и зарубежными правоохранительными органами», — отмечают в МВД.

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