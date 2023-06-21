Редчайшее явление в действии. В Ленобласти было около 0 градусов, в Ярославской — минус

Ночь 21 июня оказалась очень холодной не только в центре Европейской России, но и на Северо-Западе. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



На востоке Ленинградской области температура опустилась до 0,8 градуса выше нуля, в Вологодской области до 0,4. Холоднее всего было в Ярославской области. В городе Пошехонье термометр ночью показал минус 0,3 градуса — «это самые поздние заморозки в этом городе в XXI веке». В Тверской области минимум составил плюс 1,7, в Московской — плюс 2,1, в Костромской — плюс 2,4 градуса, в Москве — плюс 8,3.

