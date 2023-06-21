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    «Редчайшее явление». Глава Гидрометцентра предупредил россиян о заморозках

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    4 комментария

    Заморозки до минус двух градусов ожидаются в четырех регионах России. Речь идет о Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Холод настигнет эту часть страны в ближайшие две ночи. Об этом 20 июня сообщает со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

    В регионах выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что температура ночью 21 и 22 июня опустится до минус двух. Вильфанд назвал июньские заморозки в этих областях "редчайшим явлением". Жителям предстоит борьба за урожай.

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    Заморозки в июне
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    Комментарии 4

    Гость21 Июн 2023 в 00:43
    сама природа против
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