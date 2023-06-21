«Редчайшее явление». Глава Гидрометцентра предупредил россиян о заморозках

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в четырех регионах России. Речь идет о Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Холод настигнет эту часть страны в ближайшие две ночи. Об этом 20 июня сообщает со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



В регионах выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что температура ночью 21 и 22 июня опустится до минус двух. Вильфанд назвал июньские заморозки в этих областях "редчайшим явлением". Жителям предстоит борьба за урожай.