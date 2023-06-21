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    Машины-амфибии замечены в Полюстровском пруду

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    Подразделение машин-амфибий наводит чистоту в Калининском районе Петербурга. Забавные с виду агрегаты добрались туда по команде комитета по природопользованию.

    Сейчас в разгаре сезон покоса на городских водоёмах. Их избавляют от водорослей. Главная задача, как говорят специалисты, при этом не потревожить места гнездования птиц.

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    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как амфибии косили пруды Мартыновского сквера и Английского парка. Здесь можно посмотреть видео. А на Мойке и Зимней канавке для избавления от водных растений использовали лодки-косилки.

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