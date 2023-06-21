Машины-амфибии замечены в Полюстровском пруду

Подразделение машин-амфибий наводит чистоту в Калининском районе Петербурга. Забавные с виду агрегаты добрались туда по команде комитета по природопользованию.
Сейчас в разгаре сезон покоса на городских водоёмах. Их избавляют от водорослей. Главная задача, как говорят специалисты, при этом не потревожить места гнездования птиц.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как амфибии косили пруды Мартыновского сквера и Английского парка. Здесь можно посмотреть видео. А на Мойке и Зимней канавке для избавления от водных растений использовали лодки-косилки.