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    «А что у вас пруды не кошены?» Посмотрите, как машины-амфибии чистят водоёмы Петербурга

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    Машины-амфибии вышли на расчистку водоёмов Петербурга, рассказывает и показывает 14 июня телеграм-канал городского комитета по природопользованию. Неуклюжие с виду агрегаты на самом деле хорошо делают то, для чего созданы — освобождают реки, каналы и пруды от водорослей. Посмотрите, как они работают.

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    Официальный телеграм-канал Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

    В среду амфибии косили пруды Мартыновского сквера и Английского парка, сообщает комитет. А на Мойке и Зимней канавке для избавления от водных растений использовали лодки-косилки.

    В ближайших планах — масштабный покос на акваториях канала Грибоедова и Крюкова канала, а также Малой Невы.

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    АмфибияКосят пруды
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