«А что у вас пруды не кошены?» Посмотрите, как машины-амфибии чистят водоёмы Петербурга

Машины-амфибии вышли на расчистку водоёмов Петербурга, рассказывает и показывает 14 июня телеграм-канал городского комитета по природопользованию. Неуклюжие с виду агрегаты на самом деле хорошо делают то, для чего созданы — освобождают реки, каналы и пруды от водорослей. Посмотрите, как они работают.

В среду амфибии косили пруды Мартыновского сквера и Английского парка, сообщает комитет. А на Мойке и Зимней канавке для избавления от водных растений использовали лодки-косилки.



В ближайших планах — масштабный покос на акваториях канала Грибоедова и Крюкова канала, а также Малой Невы.

