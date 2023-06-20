В Самарской области еще два человека скончались от суррогатного сидра

В Самарской области число погибших после отравления суррогатным сидром увеличилось до 12 человек. Один пациент в тяжелом состоянии находится под наблюдением медиков, сообщили 20 июня «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.



Ранее стало известно, что всего в разных регионах России сидром отравились 106 человек, из которых 36 погибли и 19 пострадавших остаются в больницах.



Десять умерших от отравления метанолом насчитывалось в Самарской области 14 июня. В больнице на тот момент находились три человека. 14 пациентов были выписаны с выздоровлением.