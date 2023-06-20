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    В Самарской области еще два человека скончались от суррогатного сидра

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    В Самарской области число погибших после отравления суррогатным сидром увеличилось до 12 человек. Один пациент в тяжелом состоянии находится под наблюдением медиков, сообщили 20 июня «Интерфаксу» в пресс-службе регионального минздрава.

    Ранее стало известно, что всего в разных регионах России сидром отравились 106 человек, из которых 36 погибли и 19 пострадавших остаются в больницах.

    Десять умерших от отравления метанолом насчитывалось в Самарской области 14 июня. В больнице на тот момент находились три человека. 14 пациентов были выписаны с выздоровлением.

    Первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню.

    Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогатный сидр, арестованы по решению суда, сообщал Следственный комитет РФ. Среди них сотрудник полиции.

    Метанол, который попал в сидр, был украден с полицейского склада в Самарской области, не обошлось без пособничества одного из сотрудников. 6 тонн перепродали предпринимателю, который и «сварил» смертельный напиток.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Также был уволен начальник склада. Метанол хранился там с 2012 года.

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