В Финском заливе найдены двое россиян, сбежавших с яхты-призрака «Мумба»

Сотрудники пограничной службы Финляндии задержали двоих человек в восточной части Финского залива за незаконное пересечение государственной границы — они попросили у финнов убежища. По предварительным данным 47news, это могут быть россияне с брошенной яхты «Мумба».



Погранслужба 20 июня сообщила, что беженцы были найдены еще 17 июня. В ведомстве не называют имена задержанных, не указывают их гражданство и национальность. Известно только о начале предварительного расследования инцидента.

Речь может идти о россиянах. Как ранее писал портал 47news, 18 июня в Финском заливе около острова Соммерс обнаружили небольшую яхту «Мумба». Людей на борту не оказалось. Выяснилось, что 15 июня яхта вышла из порта Приморск Ленинградской области. На борту находились двое россиян: 42-летний житель Челябинской области Отто Майер (в прошлом — Антон Тихонов) и 28-летний Павел Кузьмичев. По информации журналистов, мужчины могут приходиться друг другу дядей и племянником.