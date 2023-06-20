    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.99eur91.8

    В Финском заливе найдены двое россиян, сбежавших с яхты-призрака «Мумба»

    7225
    22 комментария

    Сотрудники пограничной службы Финляндии задержали двоих человек в восточной части Финского залива за незаконное пересечение государственной границы — они попросили у финнов убежища. По предварительным данным 47news, это могут быть россияне с брошенной яхты «Мумба».

    Погранслужба 20 июня сообщила, что беженцы были найдены еще 17 июня. В ведомстве не называют имена задержанных, не указывают их гражданство и национальность. Известно только о начале предварительного расследования инцидента.

    Речь может идти о россиянах. Как ранее писал портал 47news, 18 июня в Финском заливе около острова Соммерс обнаружили небольшую яхту «Мумба». Людей на борту не оказалось. Выяснилось, что 15 июня яхта вышла из порта Приморск Ленинградской области. На борту находились двое россиян: 42-летний житель Челябинской области Отто Майер (в прошлом — Антон Тихонов) и 28-летний Павел Кузьмичев. По информации журналистов, мужчины могут приходиться друг другу дядей и племянником.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close