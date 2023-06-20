    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.99eur91.8

    Гигантские флаги у Парка 300-летия снова подняли

    3845
    29 комментариев

    Флаги России, Российской империи и СССР снова подняли на самые высокие в Европе флагштоки у Парка 300-летия Петербурга. Они неожиданно пропали накануне утром.

    Фото: скриншот видео/youtube.com/LakhtaCenter360
    ПоделитьсяПоделиться

    Генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов говорил «Фонтанке», что из-за размера и веса флаги придется спускать каждые 48 часов для «проведения регламентных работ». Также флаги будут опускать в плохую погоду и штиль.

    youtube.com/LakhtaCenter360

    Впервые флаги подняли 17 июня — в последний день проведения ПМЭФа, на церемонии побывал президент Владимир Путин. Событие приурочили к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени.

    Фото: скриншот видео/youtube.com/LakhtaCenter360

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close