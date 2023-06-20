Гигантские флаги у Парка 300-летия снова подняли

Флаги России, Российской империи и СССР снова подняли на самые высокие в Европе флагштоки у Парка 300-летия Петербурга. Они неожиданно пропали накануне утром.
Генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов говорил «Фонтанке», что из-за размера и веса флаги придется спускать каждые 48 часов для «проведения регламентных работ». Также флаги будут опускать в плохую погоду и штиль.
youtube.com/LakhtaCenter360
Впервые флаги подняли 17 июня — в последний день проведения ПМЭФа, на церемонии побывал президент Владимир Путин. Событие приурочили к датам учреждения каждого из них: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени.