Нетрезвая парочка заплутала на чужой машине на Серафимовском кладбище, но сама «потеряться» не смогла

Два пьяных товарища прокатились на чужом автомобиле по Серафимовскому кладбищу. Выезд они не нашли, зато сами были обнаружены росгвардейцами.
Попались граждане около половины восьмого утра 20 июня у заправки на Полевой Сабировской улице, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу. По предварительным данным, они зачем-то взяли из ангара на кладбище чужой ИЖ-27175, поплутали на машине по кладбищу, не поняли, где выехать, и скрылись без автомобиля.
Задержанных — петербуржцев, 35 и 38 лет, — доставили в полицию.