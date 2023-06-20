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    Нетрезвая парочка заплутала на чужой машине на Серафимовском кладбище, но сама «потеряться» не смогла

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    Два пьяных товарища прокатились на чужом автомобиле по Серафимовскому кладбищу. Выезд они не нашли, зато сами были обнаружены росгвардейцами.

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    Попались граждане около половины восьмого утра 20 июня у заправки на Полевой Сабировской улице, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу. По предварительным данным, они зачем-то взяли из ангара на кладбище чужой ИЖ-27175, поплутали на машине по кладбищу, не поняли, где выехать, и скрылись без автомобиля.

    Задержанных — петербуржцев, 35 и 38 лет, — доставили в полицию.

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