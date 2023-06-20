    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, с-в

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    Дачный сезон увеличил спрос на камеры видеонаблюдения в Петербурге в три раза

    90
    обсудить

    Петербург занял второе место в стране по спросу на камеры видеонаблюдения после Москвы. В мае 2023 года продажи в штуках в городе выросли в три раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Это стало пиковым показателем спроса.

    Такие данные получила компания МТС по результатам анализа продаж в собственной сети. Больше всего камер видеонаблюдения продается в Москве — около 25% от всех проданных устройств, также активно следят за сохранностью собственного имущества в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. В Краснодаре продажи увеличились в пять раз по сравнению с маем 2022 года — это самый существенный рост среди всех городов.

    На спрос влияет и то, что цены на камеры видеонаблюдения снижаются — только с начала 2023 года они подешевели в среднем на 15% до 2918 рублей. На рынке появляются новые модели — беспроводные, с искусственным интеллектом, способные распознавать лица и отправлять СМС и т.п. В дополнение к камерам жители Петербурга часто покупают датчики движения — в мае спрос на них вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close