Дачный сезон увеличил спрос на камеры видеонаблюдения в Петербурге в три раза

Петербург занял второе место в стране по спросу на камеры видеонаблюдения после Москвы. В мае 2023 года продажи в штуках в городе выросли в три раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Это стало пиковым показателем спроса.
Такие данные получила компания МТС по результатам анализа продаж в собственной сети. Больше всего камер видеонаблюдения продается в Москве — около 25% от всех проданных устройств, также активно следят за сохранностью собственного имущества в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. В Краснодаре продажи увеличились в пять раз по сравнению с маем 2022 года — это самый существенный рост среди всех городов.
На спрос влияет и то, что цены на камеры видеонаблюдения снижаются — только с начала 2023 года они подешевели в среднем на 15% до 2918 рублей. На рынке появляются новые модели — беспроводные, с искусственным интеллектом, способные распознавать лица и отправлять СМС и т.п. В дополнение к камерам жители Петербурга часто покупают датчики движения — в мае спрос на них вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.