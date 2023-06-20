Дачный сезон увеличил спрос на камеры видеонаблюдения в Петербурге в три раза

Петербург занял второе место в стране по спросу на камеры видеонаблюдения после Москвы. В мае 2023 года продажи в штуках в городе выросли в три раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Это стало пиковым показателем спроса.

Такие данные получила компания МТС по результатам анализа продаж в собственной сети. Больше всего камер видеонаблюдения продается в Москве — около 25% от всех проданных устройств, также активно следят за сохранностью собственного имущества в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. В Краснодаре продажи увеличились в пять раз по сравнению с маем 2022 года — это самый существенный рост среди всех городов.