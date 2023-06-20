    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    763мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd83.99eur91.8

    FoxNews: кислорода в батискафе «Титан» хватит на 72 часа. Пропавших там, где затонул «Титаник», ищут два самолёта и три корабля

    2078
    9 комментариев

    США и Канада подняли в воздух самолёты. Они тоже ищут пропавший в Северной Атлантике батискаф, сообщает 19 июня CNN.

    Американцы привлекли к операции военно-транспортный C-170, канадцы — противолодочный P8 Poseidon. В поисках участвует канадское исследовательское судно и ещё два корабля. В том числе тот, который доставил батискаф к месту погружения.

    Напомним, связь с глубоководным аппаратом была потеряна 19 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.

    По уточнённым данным, на борту батискафа «Титан», который погружался к месту гибели «Титаника» — 5 человек. В том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.

    Батискаф компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщает телеканал Fox.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Батискаф ТитанПропал батискаф
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close