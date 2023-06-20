FoxNews: кислорода в батискафе «Титан» хватит на 72 часа. Пропавших там, где затонул «Титаник», ищут два самолёта и три корабля

США и Канада подняли в воздух самолёты. Они тоже ищут пропавший в Северной Атлантике батискаф, сообщает 19 июня CNN.



Американцы привлекли к операции военно-транспортный C-170, канадцы — противолодочный P8 Poseidon. В поисках участвует канадское исследовательское судно и ещё два корабля. В том числе тот, который доставил батискаф к месту погружения.



Напомним, связь с глубоководным аппаратом была потеряна 19 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.



По уточнённым данным, на борту батискафа «Титан», который погружался к месту гибели «Титаника» — 5 человек. В том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Известно, что подобные туры стоят около 250 тысяч долларов.

