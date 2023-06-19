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    На борту пропавшего в Атлантике батискафа - британский миллиардер Хэмиш Хардинг и ещё два человека

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    На борту пропавшего в глубинах Атлантики глубоководного аппарата - британский миллиардер Хэмиш Хардинг, сообщает 19 июня телеканал Sky News. Хардинг владеет компанией Action Aviation, которая специализируется на продаже и обслуживании авиатехники.

    Эту информацию телеканалу подтвердил приемный сын 58-летнего бизнесмена.

    Ранее компания Action Aviation сообщала, что Хардинг "в настоящий момент находится под водой" в рамках экспедиции к "Титанику".

    По сведениям Sky News, "еще двое на борту судна - французский капитан подводного аппарата Поль-Анри Наргеоле и исполнительный директор и основатель компании-владельца глубоководной субмарины OceanGate Expeditions Стоктон Раш".

    Sky News также сообщает, что в нормальных условиях батискаф должен посылать каждые 15 минут сигнал о том, что всё в порядке. Последние семь часов сигналов не было.

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