Прилетел и сразу купил. В Пулково начнут продавать проездные

В аэропорту Пулково скоро можно будет купить проездные карточки. Об этом «Фонтанке» 19 июня сообщили в пресс-службе петербургского комитета по транспорту.



Там уточнили, что в аэропорту планируют открыть точку по реализации проездных билетов. По предварительным данным, приобрести их в Пулково можно будет уже в июле.

Как рассказывала «Фонтанка», ранее в Петербурге выпустили транспортную карту «Подорожник» с новым дизайном. Партия была лимитированной — ее выпуск приурочили к 320-летию со дня основания города.