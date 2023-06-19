На соревнованиях по триатлону в Самаре спортсмена сбил электросамокатчик. Еще один участник утонул

В Самаре во время соревнований по триатлону на трассе неизвестным образом оказался посторонний на электросамокате. Он столкнулся с велосипедистом — участником гонки. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает местное издание 63.RU со ссылкой соцсети.
Судя по кадрам, мужчина ехал на электросамокате по обочине и в какой-то момент выехал на трассу — в него въехал участник гонки. Спортсмен не отреагировал спокойно на произошедшее, как видно на ролике, стал толкать ногами электросамокатчика.
По данным издания, происшествие в сводках как ДТП не зарегистрировано.
Во время триатлона произошло еще одно происшествие: участник триатлона умер во время заплыва в Волге. Предварительная причина смерти — утопление. Погибшим оказался 37-летний спортсмен из Екатеринбурга.
Соревнования по триатлону в Самаре прошли 17 июня. Они включали в себя плавание на дистанцию 1,93 км, велогонка на 90 км и бег на 21 км.