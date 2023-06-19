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    На соревнованиях по триатлону в Самаре спортсмена сбил электросамокатчик. Еще один участник утонул

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    В Самаре во время соревнований по триатлону на трассе неизвестным образом оказался посторонний на электросамокате. Он столкнулся с велосипедистом — участником гонки. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает местное издание 63.RU со ссылкой соцсети.

    ДТП Самара | Тольятти

    Судя по кадрам, мужчина ехал на электросамокате по обочине и в какой-то момент выехал на трассу — в него въехал участник гонки. Спортсмен не отреагировал спокойно на произошедшее, как видно на ролике, стал толкать ногами электросамокатчика.

    По данным издания, происшествие в сводках как ДТП не зарегистрировано.

    Во время триатлона произошло еще одно происшествие: участник триатлона умер во время заплыва в Волге. Предварительная причина смерти — утопление. Погибшим оказался 37-летний спортсмен из Екатеринбурга.

    Соревнования по триатлону в Самаре прошли 17 июня. Они включали в себя плавание на дистанцию 1,93 км, велогонка на 90 км и бег на 21 км.

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