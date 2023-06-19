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    Правозащитную группу «Агора»* признали нежелательной организацией

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    Генпрокуратура России признала деятельность международной правозащитной группы «Агора»* нежелательной в РФ. Об этом 19 июня пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Установлено, что работа «Агоры» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», сообщает агентство.

    В марте 2023 года главу «Агоры» юриста Павла Чикова** (внесен в реестр иноагентов) признали иностранным агентом.

    *Признана нежелательной организацией.

    **Признан иностранным агентом.

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