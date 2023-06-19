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    Минтранс готов продлить высокоскоростную ж/д магистраль от Петербурга до Минска

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    Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в перспективе может быть продлена до Минска. Об этом 19 июня во время заседания Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил глава Минтранса Виталий Савельев, пишет РИА Новости.

    Савельев рассказал, что днем ранее Минтранс рассматривал будущее строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, а уже следующим этапом будет обсуждаться создание второй части дороги — на Минск.

    Министр уточнил, что инвесторы для строительства российской части ВСМ и создания нового подвижного состава уже есть.

    Предполагается, что время в пути по высокоскоростной ж/д магистрали составит всего 2 часа 15 минут. На строительство выделят 468 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Планируется, что магистраль будет построена к 2027 году, писала «Фонтанка».

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