Минтранс готов продлить высокоскоростную ж/д магистраль от Петербурга до Минска

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в перспективе может быть продлена до Минска. Об этом 19 июня во время заседания Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил глава Минтранса Виталий Савельев, пишет РИА Новости.



Савельев рассказал, что днем ранее Минтранс рассматривал будущее строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, а уже следующим этапом будет обсуждаться создание второй части дороги — на Минск.



Министр уточнил, что инвесторы для строительства российской части ВСМ и создания нового подвижного состава уже есть.

