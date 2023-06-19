Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ информации на 2 млн рублей

Мировой суд признал крупнейшую в России интернет-площадку «Яндекс» виновной в повторном непредоставлении в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой для розыска людей или обеспечения безопасности страны, сообщает 19 июня ТАСС.



В ходе рассмотрения дела представитель компании признал нарушение, попросив не назначать самую максимальную сумму (6 млн рублей) по вменяемой статье (ст. 13.31, ч. 4, КоАП РФ).

Суд оштрафовал компанию на 2 млн рублей.



Ранее все сервисы «Яндекса» были внесены в реестр организаторов распространения информации в интернете, которые, согласно федеральному закону, обязаны хранить информационные данные в течение одного года с момента появления в интернете данной информации.

