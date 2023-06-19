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    Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ информации на 2 млн рублей

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    Мировой суд признал крупнейшую в России интернет-площадку «Яндекс» виновной в повторном непредоставлении в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой для розыска людей или обеспечения безопасности страны, сообщает 19 июня ТАСС.

    В ходе рассмотрения дела представитель компании признал нарушение, попросив не назначать самую максимальную сумму (6 млн рублей) по вменяемой статье (ст. 13.31, ч. 4, КоАП РФ).

    Суд оштрафовал компанию на 2 млн рублей.

    Ранее все сервисы «Яндекса» были внесены в реестр организаторов распространения информации в интернете, которые, согласно федеральному закону, обязаны хранить информационные данные в течение одного года с момента появления в интернете данной информации.

    В 2022 году Мещанский суд Москвы уже оштрафовал «Яндекс» на 400 тысяч рублей, признав вину компании по части 3 статьи 13.31 КоАП РФ. Согласно решению, организатор распространения информации обязан реализовывать установку программно-технического оборудования в соответствии с федеральным законом.

    Тогда представитель компании подтвердил нарушение, но отметил, что «Яндекс» не имеет возможности соблюдать требования ввиду наложенных ограничений в отношении РФ, поскольку из-за санкций компания не сможет произвести закупку и настройку технических средств.

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