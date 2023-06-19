Медсестра избежала тюрьмы после падения пятилетнего ребенка с 6-го этажа

Суд признал виновной медсестру петербургского интерната Елену Зайцеву, во время смены которой из окна палаты горбольницы № 1 Петербурга выпала пятилетняя девочка-сирота. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.



«Суд признал Зайцеву виновной и с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца», — информирует прокуратура, отмечая, что приговор не вступил в законную силу. К тому же в пользу девочки должны выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

