    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, сев

    765мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.65eur91.63

    Медсестра избежала тюрьмы после падения пятилетнего ребенка с 6-го этажа

    2619
    9 комментариев

    Суд признал виновной медсестру петербургского интерната Елену Зайцеву, во время смены которой из окна палаты горбольницы № 1 Петербурга выпала пятилетняя девочка-сирота. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

    «Суд признал Зайцеву виновной и с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца», — информирует прокуратура, отмечая, что приговор не вступил в законную силу. К тому же в пользу девочки должны выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Медсестра признана виновной по двум уголовным статьям — ч. 2 ст. 118 УК РФ, ст. 125 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оставление в опасности).

    Установлено, что 20 апреля 2022 года 5-летняя девочка-сирота проходила лечение в стационаре горбольницы № 1 Санкт-Петербурга. Оставшись в больничной палате без присмотра, она вышла на балкон и упала с 6-го этажа больницы. За ней должна была присматривать Зайцева — медсестра одного из домов-интернатов для детей с особенностями развития. В прокуратуре уточнили, что медсестра должна была сопровождать и ухаживать за ребенком круглые сутки. В итоге здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

    Свою вину подсудимая полностью признала.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close