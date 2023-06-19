Медсестра избежала тюрьмы после падения пятилетнего ребенка с 6-го этажа

Суд признал виновной медсестру петербургского интерната Елену Зайцеву, во время смены которой из окна палаты горбольницы № 1 Петербурга выпала пятилетняя девочка-сирота. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
«Суд признал Зайцеву виновной и с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца», — информирует прокуратура, отмечая, что приговор не вступил в законную силу. К тому же в пользу девочки должны выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Медсестра признана виновной по двум уголовным статьям — ч. 2 ст. 118 УК РФ, ст. 125 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оставление в опасности).
Установлено, что 20 апреля 2022 года 5-летняя девочка-сирота проходила лечение в стационаре горбольницы № 1 Санкт-Петербурга. Оставшись в больничной палате без присмотра, она вышла на балкон и упала с 6-го этажа больницы. За ней должна была присматривать Зайцева — медсестра одного из домов-интернатов для детей с особенностями развития. В прокуратуре уточнили, что медсестра должна была сопровождать и ухаживать за ребенком круглые сутки. В итоге здоровью ребенка причинен тяжкий вред.
Свою вину подсудимая полностью признала.