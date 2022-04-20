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    Пятилетняя девочка-сирота упала с балкона детской горбольницы № 1. Возбуждено уголовное дело

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    1 комментарий

    Пятилетняя сирота госпитализирована после падения с балкона детской городской больницы № 1 в Петербурге. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, СК рассмотрел результаты и возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

    В ходе проверки было установлено, что в СПБ ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» на стационарном лечении находилась девочка-сирота. Прокуратура считает, что должностные лица учреждения не обеспечили надлежащий контроль за маленькой пациенткой. Это привело к тому, что ребенок, находясь в палате, самовольно вышел на балкон и упал вниз. Девочку госпитализировали.

    Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

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    Комментарии (1)

    VKuser360103521
    Однозначно только наказывать по всей строгости закона! Дети - это святое.... Нехватка персонала - не аргумент в данном случае. Главврача к ответу!
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