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    В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте. Пострадал сосед

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    Приморский суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью петербургского спринтера Александра Хютте. За нападение на соседа в лифте экс-спортсмен получил два года исправительной колонии общего режима. Решение вынесено 19 июня.

    В ходе процесса установлено, что в мае 2022 года в доме на Приморском проспекте Хютте напал на мужчину, выходившего из лифта. Бывший спортсмен избил 64-летнего соседа. «Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка», — говорил пострадавший «Фонтанке».

    Хютте вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии, также взыскал 40 221 рубль материального ущерба и 450 000 рублей — морального.

    Это не первое уголовное дело в отношении Хютте. Его задерживали с наркотиком в кроссовке. Но суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, так как обвиняемый добровольно отказался от употребления запрещённых веществ и сделал пожертвование в благотворительный фонд.

    Хютте был одним из лидеров сборной России в спринте. В 2011-м и 2013-м выигрывал 200-метровку на чемпионате страны, также заработал золото и серебро командного чемпионата Европы. Но запомнился он допинговым скандалом и перепиской со сливами своих коллег.

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