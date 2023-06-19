В Петербурге чемпиона России по спринту приговорили за выступление в трусах в лифте. Пострадал сосед

Приморский суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью петербургского спринтера Александра Хютте. За нападение на соседа в лифте экс-спортсмен получил два года исправительной колонии общего режима. Решение вынесено 19 июня.



В ходе процесса установлено, что в мае 2022 года в доме на Приморском проспекте Хютте напал на мужчину, выходившего из лифта. Бывший спортсмен избил 64-летнего соседа. «Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка», — говорил пострадавший «Фонтанке».

