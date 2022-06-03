Хук в трусах. После суда за наркотики чемпиону России в спринте грозит срок за избиение

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Петербургский спринтер Александр Хютте вошёл в историю, но скорее не спортивными победами, а допинговым скандалом и перепиской со сливами своих коллег. Беговую дорожку он оставил пару лет назад и, похоже, от большого спорта перешёл в мелкий криминал. В сентябре прошлого года его задержали с наркотиком в кроссовке, теперь он стал подозреваемым в уголовном деле о нападении на соседа.



Нападение

Днём 23 мая 64-летний Александр возвращался из магазина в ЖК бизнес-класса на Приморском проспекте. Просторные квартиры в доме выходят окнами на Финский залив и «Газпром Арену». Такое место жительства обещает безопасность, а ценник за квадратный метр ограждает хозяев от ненадёжного контингента.



Когда лифт открылся на первом этаже, из него вышел мужчина в полупальто, ещё один пассажир остался. Из одежды на нём были только спортивные трусы. Александр зашёл внутрь и нажал на кнопку с цифрой 8. Лифт тронулся. Оголённый персонаж за спиной начал подёргиваться.



«Двигался туда-сюда, меня это не насторожило. Мало ли, спортсмены у нас спускаются. Тем более мужчина до этого спокойно вышел, но вдруг этот ошибся этажом, — вспоминает Александр. — Когда стала открываться дверь лифта, я получил жесточайший удар в правый глаз. Вспышка в голове, раздался хруст. Удар был сильнейший, исподтишка».



Происходящее в лифте сняла видеокамера. В кадре коротко стриженный подтянутый мужчина бьёт кулаком в висок седовласому соседу. Оба выходят на площадку и обмениваются тумаками. Александр признаётся, что сознание после удара в голову замутилось. Он вернулся в квартиру, позвонил дочери, сказал, что не сможет забрать внучек. Затем приехали полиция и скорая. Петербуржца госпитализировали.



Он провел несколько дней в больнице. У Александра диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, оскольчатые переломы стенок правой орбиты. Чётко видеть Александр уже не мог, в глазах двоилось. Но сильнее его задело то, что нападение было внезапным. «Когда бьют исподтишка — это не наш принцип», — говорит он.

Дела

В полиции возбудили уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемым стал бывший легкоатлет, 33-летний Александр Хютте.



Следствие вышло с ходатайством о страже в Приморский райсуд Петербурга. Защита же настаивала на домашнем аресте. Суд отказал обеим сторонам с учётом того, что Хютте не пытался скрыться, дал явку с повинной и не имеет в прошлом судимостей, уточнили в объединённой пресс-службе судов. Подозреваемый вернулся домой.

У Хютте действительно нет судимостей, но он становился фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков без цели сбыта. В сентябре прошлого года спортсмена остановил наряд полиции на Планерной улице. Мужчину доставили в отдел, где в ходе личного досмотра нашли в правой кроссовке пакетик с психостимулятором. Вес вещества составил 1,8 грамма, что считается значительным размером. Популярный в ночных клубах наркотик был куплен через закладку.



В суде адвокат ходатайствовал о прекращении дела и освобождении Хютте. Совершенное преступление небольшой тяжести. Кроме того, Хютте «добровольно отказался от употребления запрещённых веществ», что было доказано соответствующей справкой, и сделал пожертвования в фонд «Доверие» и фонд Константина Хабенского. Суд освободил петербуржца от уголовной ответственности, прекратил дело и назначил судебный штраф в 15 тысяч рублей. Решение вынесено 22 апреля. Через месяц бегуна снова задержат по новому уголовному делу.



Адвокат петербуржца Михаил Березин отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие разрешения своего подзащитного. «Странно, что ещё журналисты не прибежали»,— вспомнил он реплику подзащитного после второго задержания.



В сентябре прошлого года родители Хютте признались, что задержание сына за наркотики стало для них шоком. «Это шок для нас. То, что он любил выпить, это было, хоть мы и переживали. Но теперь до сих пор не можем прийти в себя», — говорила его мать. «Фонтанке» с родителями спортсмена связаться не удалось. Квартира, в которой проживал Хютте, выставлена на продажу. Дверь никто не открыл.

Чем известен Хютте

Петербуржец был одним из лидеров сборной России в спринте. В 2011-м и 2013-м выигрывал 200-метровку на чемпионате страны, также заработал золото и серебро командного чемпионата Европы.

В 2017 году Хютте дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённых препаратов и отказ от сдачи допинг-пробы. Чтобы сократить бан, петербуржец стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики. СМИ публиковали переписку Хютте, в которой он обвинял других бегунов в употреблении наркотиков и просил сократить срок дисквалификации в обмен на информацию о приёме допинга другими спортсменами. Сам Хютте заявлял, что значительная часть переписки не соответствует действительности.

