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    В Курской области пострадали двое местных жителей от обстрела ВСУ

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    2 комментария

    Поселок Глушково подвергся еще одному обстрелу со стороны Украины в воскресенье, 18 июня. Пострадали двое местных жителей. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

    Пострадавших доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается медицинская помощь.

    «Насчитали больше 16 прилетов. <…> Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника», — говорится в сообщении главы региона.

    Повреждены дома и несколько магазинов.

    Ранее об обстреле Глушково и других населенных пунктов Курской области рассказал губернатор Старовойт.

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    Комментарии 2

    VVS Spb18 Июн 2023 в 20:30
    Вина лежит полностью на руководстве РФ.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 20:23
    «Насчитали больше 16 прилётов. Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника», — говорится в сообщении главы региона.

    Повреждены дома и несколько магазинов. два магазина на деревню. че за треш?
    +0−0
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