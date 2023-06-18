В Курской области пострадали двое местных жителей от обстрела ВСУ

Поселок Глушково подвергся еще одному обстрелу со стороны Украины в воскресенье, 18 июня. Пострадали двое местных жителей. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается медицинская помощь.

«Насчитали больше 16 прилетов. <…> Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника», — говорится в сообщении главы региона.

Повреждены дома и несколько магазинов.

Ранее об обстреле Глушково и других населенных пунктов Курской области рассказал губернатор Старовойт.