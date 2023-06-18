Дошла до Чебурашки. Маленькая девочка потерялась на пляже в Комарово, а нашлась в компании козлов

Воскресный отдых на пляже «Чудный» обернулся для родителей семилетней девочки сильным испугом. Утомленные солнцем взрослые упустили из виду дочь. Времени терять не стали — сообщили в МЧС.



Искать ребенка бросились спасатели и добровольцы. Спустя полчаса путешественницу нашли в контактном зоопарке имени Чебурашки в 2,5 километрах от пляжа. Девочку доставили перепуганным родителям, в медицинской помощи она не нуждается.

Накануне похожим образом с пляжа пропала четырехлетка. Малышку нашли в ресторане.