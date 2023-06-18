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    Дошла до Чебурашки. Маленькая девочка потерялась на пляже в Комарово, а нашлась в компании козлов

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    1 комментарий

    Воскресный отдых на пляже «Чудный» обернулся для родителей семилетней девочки сильным испугом. Утомленные солнцем взрослые упустили из виду дочь. Времени терять не стали — сообщили в МЧС.

    Искать ребенка бросились спасатели и добровольцы. Спустя полчаса путешественницу нашли в контактном зоопарке имени Чебурашки в 2,5 километрах от пляжа. Девочку доставили перепуганным родителям, в медицинской помощи она не нуждается.

    Накануне похожим образом с пляжа пропала четырехлетка. Малышку нашли в ресторане.

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    МЧСПропала девочка
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    Комментарии 1

    Гость18 Июн 2023 в 18:14
    Заголовок в стиле Фонтанки.
    +1−0
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