Маленькая девочка сидела у воды в Комарово и пропала. Спасатели нашли ее в ресторане

Сотрудников МЧС вызывали на пляж в Комарово, где родители потеряли ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства 17 июня, заявка в Курортный район поступила в дежурную службу около шести вечера.



Семья отдыхала на пляже. Девочка 4,5 лет сидела у воды. Затем, по словам взрослых, они отвернулись и не увидели малышку.



В ходе поисков в 19:22 ребенка нашли в километре от места пропажи: девочка самостоятельно дошла до ресторана, расположенного на Приморском шоссе, 494.



В МЧС призывают во время отдыха с детьми на пляже во избежание трагедий уделять им максимально возможное внимание.

