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    Маленькая девочка сидела у воды в Комарово и пропала. Спасатели нашли ее в ресторане

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    6 комментариев

    Сотрудников МЧС вызывали на пляж в Комарово, где родители потеряли ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства 17 июня, заявка в Курортный район поступила в дежурную службу около шести вечера.

    Семья отдыхала на пляже. Девочка 4,5 лет сидела у воды. Затем, по словам взрослых, они отвернулись и не увидели малышку.

    В ходе поисков в 19:22 ребенка нашли в километре от места пропажи: девочка самостоятельно дошла до ресторана, расположенного на Приморском шоссе, 494.

    В МЧС призывают во время отдыха с детьми на пляже во избежание трагедий уделять им максимально возможное внимание.

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    Комментарии 6

    lexandr_5e4ce78957e8417 Июн 2023 в 20:16
    Уделять надо не максимально возможное, а постоянное внимание, тем более у воды...
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 20:16
    Уже понимает, где настоящие мужики)
    +0−1
    Гость17 Июн 2023 в 20:13
    Похоже, девочка-то сидела у воды, а родители "отдыхали"...
    +0−0
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