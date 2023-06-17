Метро: Поезда на фиолетовой ветке вернулись в обычный режим

Движение по пятой (фиолетовой) ветке петербургского метро вернулось в обычный режим. Об этом в 23:36 сообщили в пресс-службе подземки.



Там отметили, что сейчас идет восстановление интервала движения поездов. Добавим, что дело близится к полуночи, а значит и интервалы больше.



О неполадках в метро стало известно сегодня вечером. В 22:16 на «Волковской» сломались светофоры. Поезда от «Шушар» до «Садовой» и обратно шли с увеличенным интервалом до 11 минут, пассажиры жаловались на долгое ожидание в тоннеле и на станциях.

