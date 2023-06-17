«До 11 минут». На фиолетовой ветке метро поезда ходят с увеличенным интервалом

Неисправный светофор на станции метро «Волковская» устроил неприятности пассажирам петербургского метро. Он сломался в 22:16, сообщает «Организатор перевозок».
В связи с этим поезда по пятой (фиолетовой) линии от станции «Шушары» до станции «Садовая» и от станции «Садовая» до станции «Шушары» следуют с увеличенным временем хода и интервалом движения поездов до 11 минут. Время в пути увеличено.
«Стоим на «Звенигородской» больше 15 минут, ждём поезд в сторону «Садовой», интервальные часы обнулились», – рассказывает один из пассажиров в паблике «Мегаполис».