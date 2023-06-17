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    «До 11 минут». На фиолетовой ветке метро поезда ходят с увеличенным интервалом

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    2 комментария

    Неисправный светофор на станции метро «Волковская» устроил неприятности пассажирам петербургского метро. Он сломался в 22:16, сообщает «Организатор перевозок».

    В связи с этим поезда по пятой (фиолетовой) линии от станции «Шушары» до станции «Садовая» и от станции «Садовая» до станции «Шушары» следуют с увеличенным временем хода и интервалом движения поездов до 11 минут. Время в пути увеличено.

    Фото: Мегаполис / Telegram
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    «Стоим на «Звенигородской» больше 15 минут, ждём поезд в сторону «Садовой», интервальные часы обнулились», – рассказывает один из пассажиров в паблике «Мегаполис».

    Фото: Мегаполис / Telegram

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    Комментарии 2

    Гость17 Июн 2023 в 23:16
    Не пора ли посадить всё метрополитеновское начальство, равно как и вообще всё транспортное? Аварии, простои, травмы и поломки ЕЖЕДНЕВНО, зато цены всё растут.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 23:09
    Биглофф добивает метрополитен.
    +0−0
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