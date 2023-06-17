«Им было интересно». Песков – о реакции африканцев на слова Путина об Украине

Африканские лидеры, прибывшие в Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, с большим интересом выслушали его мнение об урегулировании украинского конфликта. Об этом 17 июня по итогам встречи рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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«Им было интересно, он много им рассказал. И о предыстории конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это все выслушали», – отметил Песков.
Представитель президента отметил, что любая инициатива «сложна в реализации и сопоставлении позиций», однако Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении. «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», – сказал Песков, отметив, что лидеры выразили политическую волю дальше продолжать диалог.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что представители Африки также выделяли 12 пунктов китайской мирной инициативы, которая была представлена несколько месяцев назад.
«Они выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН во всей их совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
Встреча Путина с главами ряда стран Африки состоялась в субботу в Константиновском дворце. Она шла больше трех часов. В ходе переговоров президент ЮАР перечислил 10 пунктов африканского мирного плана, после чего российский лидер прокомментировал некоторые из них. А за день до этого с инициативой ознакомили украинского президента. Подробности и главные тезисы встречи в Петербурге – в нашем материале.