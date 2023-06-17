«Им было интересно». Песков – о реакции африканцев на слова Путина об Украине

Африканские лидеры, прибывшие в Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, с большим интересом выслушали его мнение об урегулировании украинского конфликта. Об этом 17 июня по итогам встречи рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Им было интересно, он много им рассказал. И о предыстории конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это все выслушали», – отметил Песков.



Представитель президента отметил, что любая инициатива «сложна в реализации и сопоставлении позиций», однако Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении. «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», – сказал Песков, отметив, что лидеры выразили политическую волю дальше продолжать диалог.

