    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    763мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd83.65eur91.63

    Боевые действия

    «Им было интересно». Песков – о реакции африканцев на слова Путина об Украине

    1423
    16 комментариев

    Африканские лидеры, прибывшие в Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, с большим интересом выслушали его мнение об урегулировании украинского конфликта. Об этом 17 июня по итогам встречи рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Вы слушали Маяк» / Telegram

    «Им было интересно, он много им рассказал. И о предыстории конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это все выслушали», – отметил Песков.

    Представитель президента отметил, что любая инициатива «сложна в реализации и сопоставлении позиций», однако Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении. «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать», – сказал Песков, отметив, что лидеры выразили политическую волю дальше продолжать диалог.

    Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что представители Африки также выделяли 12 пунктов китайской мирной инициативы, которая была представлена несколько месяцев назад.

    «Они выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН во всей их совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

    Встреча Путина с главами ряда стран Африки состоялась в субботу в Константиновском дворце. Она шла больше трех часов. В ходе переговоров президент ЮАР перечислил 10 пунктов африканского мирного плана, после чего российский лидер прокомментировал некоторые из них. А за день до этого с инициативой ознакомили украинского президента. Подробности и главные тезисы встречи в Петербурге – в нашем материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 16

    Гость17 Июн 2023 в 22:49
    Африканская делегация посмотрела Б у ч у, пережила обстрел Кинжалов и Калибров в убежище...
    Им было очень интересно.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 22:44
    До сих пор не могу понять, зачем Путин держит человека который говорит то что его не просили и то что не поручали...
    +0−2
    Irina_517 Июн 2023 в 22:40
    Слава Богу что остался ещё кто-то кто слушает. Скоро и таких уже не будет. А пока. Пока остаётся гордиться что африканцы приехали.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close