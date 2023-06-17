    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    763мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd83.65eur91.63

    Петербуржцев предупредили: автобусы на Пулковском шоссе будут задерживаться до полутора часов

    3561
    14 комментариев

    И хоть по Пулковскому шоссе уже поехали, пробки там до сих пор жуткие. Особенно не повезло тем, кто решил поехать в аэропорт и обратно на автобусе.

    Как сообщил около 17 часов «Организатор перевозок», в связи с проведением ПМЭФ на участке Пулковского шоссе в оба направления автобусные маршруты №№ 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 следуют с задержками движения до 90 минут. Горожан просят заранее планировать свой маршрут.

    Ситуация там сейчас выглядит так:

    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» писала, что аномальные пробки днем в субботу образовались не только в районе Пулково, но и в центре Петербурга. Читатели сигнализируют и о заторе на ЗСД из-за перекрытия движения.

    ПоделитьсяПоделиться

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    26588772717 Июн 2023 в 18:33
    Молчать холопы, что это тут за бунт такой! Потерпите - не привыкать.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:30
    Позор и ненависть к такой "власти".
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:10
    Почему нельзя им полоскать перекрыть, зачем всю дорогу? Неужели так ссыкотно, оказаться в паре метров от людей? Даже защитившись броней и автоматами охраны
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close