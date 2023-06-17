Петербуржцев предупредили: автобусы на Пулковском шоссе будут задерживаться до полутора часов

И хоть по Пулковскому шоссе уже поехали, пробки там до сих пор жуткие. Особенно не повезло тем, кто решил поехать в аэропорт и обратно на автобусе.



Как сообщил около 17 часов «Организатор перевозок», в связи с проведением ПМЭФ на участке Пулковского шоссе в оба направления автобусные маршруты №№ 39 , 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 следуют с задержками движения до 90 минут. Горожан просят заранее планировать свой маршрут.



Ситуация там сейчас выглядит так:

