Петербуржцев предупредили: автобусы на Пулковском шоссе будут задерживаться до полутора часов

И хоть по Пулковскому шоссе уже поехали, пробки там до сих пор жуткие. Особенно не повезло тем, кто решил поехать в аэропорт и обратно на автобусе.
Как сообщил около 17 часов «Организатор перевозок», в связи с проведением ПМЭФ на участке Пулковского шоссе в оба направления автобусные маршруты
Ситуация там сейчас выглядит так:
«Фонтанка» писала, что аномальные пробки днем в субботу образовались не только в районе Пулково, но и в центре Петербурга. Читатели сигнализируют и о заторе на ЗСД из-за перекрытия движения.