В Петербурге пробки: едва едет Невский проспект, а Пулковское шоссе стоит в обе стороны

Петербуржцы сообщают о том, что днем 17 июня автомобиль местами перестал быть средством для передвижения.
Так, в районе трех часов дня встало Пулковское шоссе. Некоторые люди, которые ехали в аэропорт в качестве пассажиров, выходили из машин и шли пешком. Другие стояли у автомобилей и печально смотрели вдаль, в надежде увидеть изменение транспортной обстановки.
Также встали машины и на выезде из аэропорта в сторону центра города.
«Фонтанка.ру»
В 17:00 на шоссе началось движение. По крайней мере, в сторону из аэропорта.
А вот так выглядят улицы в районе Невского проспекта на участке от площади Восстания в сторону Адмиралтейства. Как сообщают очевидцы, сама магистраль еле едет, а кусок от Дворцовой площади в обратную сторону и вовсе пока закрыт для движения. Попытки объехать перекрытие через набережную канала Грибоедова приводят автомобилистов в пробки.
«Яндекс» сейчас оценивает заторы на пять баллов, что на два балла больше обычного для этого времени. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться, и к 19 часам достигнут трёх баллов.