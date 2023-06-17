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    Пробки

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    В Петербурге пробки: едва едет Невский проспект, а Пулковское шоссе стоит в обе стороны

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    5 комментариев

    Петербуржцы сообщают о том, что днем 17 июня автомобиль местами перестал быть средством для передвижения.

    Так, в районе трех часов дня встало Пулковское шоссе. Некоторые люди, которые ехали в аэропорт в качестве пассажиров, выходили из машин и шли пешком. Другие стояли у автомобилей и печально смотрели вдаль, в надежде увидеть изменение транспортной обстановки.

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    Также встали машины и на выезде из аэропорта в сторону центра города.

    «Фонтанка.ру»

    В 17:00 на шоссе началось движение. По крайней мере, в сторону из аэропорта.

    А вот так выглядят улицы в районе Невского проспекта на участке от площади Восстания в сторону Адмиралтейства. Как сообщают очевидцы, сама магистраль еле едет, а кусок от Дворцовой площади в обратную сторону и вовсе пока закрыт для движения. Попытки объехать перекрытие через набережную канала Грибоедова приводят автомобилистов в пробки.

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    «Яндекс» сейчас оценивает заторы на пять баллов, что на два балла больше обычного для этого времени. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться, и к 19 часам достигнут трёх баллов.

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    Комментарии 5

    chip117 Июн 2023 в 18:31
    Дед с друзьями отдыхает, понимать надо!
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:23
    Не надо в пробках сидеть. Надо вылезать из машин и бить челом проезжающим кортежам господ. Или дома сидите перед телевизором.
    +1−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:13
    а народ не знал, что будут пробки и лучше это время переждать где то в комфорте?
    +1−0
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