Иноагентов в России хотят лишить авторских отчислений и рекламы

Минцифры предложило лишить иноагентов авторских отчислений от музыкальных и видеоплатформ, а также книжных приложений, и перечислять их на спецсчет, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет РИА Новости.



Как сообщил 17 июня Шадаев, решение должно коснуться иноагентов, которые уже привлечены к административной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил. Средства предполагается замораживать для дальнейшего разбирательства.



Кроме того, предлагается также запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов. «Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу», — пояснил министр.

