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    Иноагентов в России хотят лишить авторских отчислений и рекламы

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    5 комментариев

    Минцифры предложило лишить иноагентов авторских отчислений от музыкальных и видеоплатформ, а также книжных приложений, и перечислять их на спецсчет, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

    Как сообщил 17 июня Шадаев, решение должно коснуться иноагентов, которые уже привлечены к административной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил. Средства предполагается замораживать для дальнейшего разбирательства.

    Кроме того, предлагается также запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов. «Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу», — пояснил министр.

    Как в России хотят запретить зарабатывать иноагентам и вредителям Родины — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 5

    Рострелли17 Июн 2023 в 16:05
    Что за полумеры? Зачем хвост по кусочкам рубить? Надо уж сразу лишить их средств производства (язык, глаза, уши) и вопрос закрыть!
    +0−0
    Михаил Микушин17 Июн 2023 в 16:02
    А как быть с главным иноагентом, которй вынудил Финляндию и Швецию вступить в НАТО? Объединил Европу и Америку против России?
    +3−0
    Гость17 Июн 2023 в 15:54
    США - все инагенты тут же лишаются банковских счетов, рекламы и гражданства с отъемом всей недвижимости и движимости. В России - не "мягкие" законы, а истинно либеральные (толерантные к ворам).
    +1−2
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