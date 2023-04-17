«Сфера крайне деликатная». Как в России хотят запретить зарабатывать иноагентам и вредителям Родины

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Депутаты Госдумы заметили собственную недоработку: артисты с «антироссийской» позицией все еще могут зарабатывать в России. Заметили — и тут же решили исправить, создав для этого специальную рабочую группу.



Группу «по выработке предложений, направленных на запрет иностранным агентам получать доход от творческой деятельности на территории Российской Федерации» в Госдуме создали 10 апреля. Руководить процессом назначили зампреда парламента Ирину Яровую. Кроме неё, в группу вошли еще пять членов партии «Единая Россия»: зампред Госдумы Петр Толстой, председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская.



Из протокола заседания Госдумы ясно, что возможные ограничения коснутся не только иностранных агентов, но и просто уехавших из России артистов, которые «выступают с антироссийской позицией». «Речь идет о тех, кто впрямую нарушает законодательство РФ: либо оскорбляет, либо дискредитирует, либо впрямую участвует в финансировании противника. Если человек подпадает под административное или уголовное наказание по этим статьям, то тогда мы считаем, что необходимы и другие меры наказания», — пояснила Ямпольская «Ведомостям».



Как именно иноагентам и другим «антироссийским» артистам (концерты которых, к слову, и так запрещают) собираются ограничивать право на получение дохода, пока не вполне понятно. Например, будут ли им блокировать счета в российских банках. В своем телеграм-канале Ямпольская написала, что в основу работы должен лечь пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов комитета Госдумы по культуре с представителями исполнительной власти. Депутат намекнула, что изменения могут коснуться закона об иноагентах, в котором, по мнению Ямпольской, «имеются лакуны».

«Считаю, действовать надо сугубо в правовом поле», — впрочем, заявила она. За скобками — тот факт, что именно формированием того самого правового поля, Ямпольская с коллегами и собирается заниматься.

О необходимости «действовать по закону» «Фонтанке» рассказал в понедельник другой член рабочей группы, Петр Толстой. Редакция задала ему вопрос о том, если у членов рабочей комиссии право на ошибку. Примерно такую, которую совершили в свое время чиновники в СССР, поражая в правах Александра Солженицына за публикацию «Архипелага ГУЛАГ». И не придется ли потом вышему руководству страны это ошибку исправлять, публично признавая, что Солженицын, на самом деле, был «истинным патриотом России», и верность его тезиса о «длящемся ослеплении превосходства».

«Все эти вопросы должны решаться в правовом поле, по закону. Неправильно страну поливать и получать деньги из бюджета. Солженицын их не получал, кстати. Но я согласен, что сфера крайне деликатная, и тут важно все тщательно продумать, чтобы не совершать ошибок», — пояснил свою позицию Петр Толстой. По мнению депутата, иностранные агенты все еще продолжают получать деньги из российского бюджета: «И авторские получают, и гражданско-правовые договоры, которые им дают заработок в России, в том числе с госпредприятиями, и так далее».

Получить комментарий Ямпольской у «Фонтанки» не вышло: от беседы депутат отказалась. Глава рабочей группы Ирина Яровая, как утверждает её пресс-секретарь, тоже говорить о грядущих изменениях не готова.

О конкретных предложениях (правда, не принятых) прессе рассказала замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, в комитете обсуждали запрет на прокат фильмов с участием актеров, которых признали виновными в дискредитации армии или финансировании ВСУ. Как утверждает Драпеко, в итоге, идею отклонили как «нецелесообразную», поскольку фильм — это все-таки творчество коллективное.

Аббревиатура ВСУ прозвучала в рамках этого обсуждения ещё как минимум один раз. О «доказанных фактах поддержки» украинской армии из заработанных в России денег написал у себя в телеграм-канале Толстой. Примеров, правда, не привел, а сам пост вскоре удалил.



С вопросом о том, можно ли в рамках нынешнего «правового поля» запретить иноагентам зарабатывать деньги в России, «Фонтанка» обратилась к адвокату коллегии «Улищенко и партнеры» Алексею Сорочихину.

«В рамках закона об иностранных агентах их доходы должны определенным образом декларироваться. Это касается и отчислений, связанных с использованием продукции интеллектуальной деятельности. Какого-то конкретного механизма, чтобы [иноагенты эти деньги] не получали, пока нет. Может быть, он будет разработан», — пояснил он. По словам адвоката, на данном этапе государство может только усложнить получение денег для иностранных агентов. Другой возможный путь — признание определенной трудовой деятельности конкретного артиста незаконной в рамках действующего уголовного кодекса. Тогда, как поясняет Сорочихин, и получение средств за эту деятельность будет незаконным.



Одновременно с вопросом о доходе иноагентов в российском инфополе с подачи Антона Красовского зарождается и другая дискуссия: что делать, если владельцы авторских прав на военные песни отказываются давать разрешения на их использование в патриотических проектах? Речь пока лишь о двух песнях: «Когда мы были на войне» и «Дорога на Берлин», — права на них принадлежат живущим за границей потомкам авторов. Как минимум один из них потвердил слова Красовского, подлив масла в огонь патриотического возмущения. Реакция от депутатов уже есть. «С удивлением отмечаю, что далеко не все знают о существовании 322-го Указа Президента. А ведь документу без малого год…. Давайте разбираться», — многообещающе соглашается Ямпольская. Рабочей группы по этому поводу, правда, еще не создано.