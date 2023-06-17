Сотни осужденных могут стать работниками АВТОВАЗа

АВТОВАЗ собирается привлечь к производству приговоренных к принудительным работам, речь может идти о сотнях людей, уточнил глава предприятия Максим Соколов.



«Ну, может быть, сотни, может быть, одна сотня, может быть, две сотни», — сказал Соколов в интервью РБК 17 июня в ответ на просьбу оценить, сколько приговоренных к принудительным работам могут привлечь к работе.

