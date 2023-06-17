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    Сотни осужденных могут стать работниками АВТОВАЗа

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    26 комментариев

    АВТОВАЗ собирается привлечь к производству приговоренных к принудительным работам, речь может идти о сотнях людей, уточнил глава предприятия Максим Соколов.

    «Ну, может быть, сотни, может быть, одна сотня, может быть, две сотни», — сказал Соколов в интервью РБК 17 июня в ответ на просьбу оценить, сколько приговоренных к принудительным работам могут привлечь к работе.

    Он уточнил, что недостаток рабочей силы — основной фактор, ограничивающий рост компании. Соколов отметил, что АВТОВАЗ намерен привлечь дополнительно около 4 тысяч человек на площадку в Самарской области в следующем году для увеличения выпуска автомобилей.

    Как в Петербурге угонщиков и разбойников отправляют на принудительные работы на заводы и склады — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 26

    Бородин А.В.17 Июн 2023 в 16:21
    А можно пару молодых зечек мне в помощь по хозяйству взять?
    Обязуюсь перевоспитывать по мере сил. 😁
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 16:14
    Я так понимаю, что былая рабсила или на кладбище, или по пути к нему?
    +2−0
    Гость17 Июн 2023 в 16:12
    кто из осужденных хочет работать? и как это будет работать? качество? кроме того, какое образование у большинства осужденных? обычно они никогда даже не работали должным образом. более того, многие осужденные уже отправлены в армию. В России наверное много зеков и осудят за каждую мелочь. чтобы пополнить армию и использовать их как дешевую рабочую силу.
    +1−0
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