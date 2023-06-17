Калининградского должника задержали по делу об убийстве у бара на севере Петербурга

Мужчину, сбежавшего от долгов в Калининграде, задержали в Петербурге после смертельного удара ножом.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве в Выборгском районе Петербурга накануне около шести вечера на Туристской улице, стало известно «Фонтанке» 17 июня.



По версии следствия, днем ранее именно он нанес ножевые ранения 33-летнему ранее судимому мужчине, от которых он скончался. У мужчин якобы произошел конфликт в «Хаус баре», вылившийся в драку.



Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

