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    Калининградского должника задержали по делу об убийстве у бара на севере Петербурга

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    1 комментарий

    Мужчину, сбежавшего от долгов в Калининграде, задержали в Петербурге после смертельного удара ножом.

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве в Выборгском районе Петербурга накануне около шести вечера на Туристской улице, стало известно «Фонтанке» 17 июня.

    По версии следствия, днем ранее именно он нанес ножевые ранения 33-летнему ранее судимому мужчине, от которых он скончался. У мужчин якобы произошел конфликт в «Хаус баре», вылившийся в драку.

    Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Задержанный, согласно базе ФССП, числится должником в Калининграде. Он ушел в минус более чем на 150 тысяч рублей.

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    Комментарии 1

    Гость17 Июн 2023 в 15:40
    И опять не мигранты, а ЧРХ скрепная... 🤨
    +1−0
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