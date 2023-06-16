В баре на Выборгском шоссе зарезали посетителя. Мужчина скончался в больнице

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено следователями Выборгского района Петербурга. Потерпевший — посетитель «Хаус бара» на проспекте Энгельса, подозреваемого ищут. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 июня.



Накануне около шести утра бригада скорой помощи забрала из двора между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса 33-летнего мужчину с ножевыми ранениями спины, груди и ягодиц. Пострадавшего повезли в Елизаветинскую больницу, где врачи сразу же взялись его оперировать. В 19:00 пациент умер.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения в «Хаус баре» и на улице выяснилось, что нападавший был одет в серый спортивный костюм. Погибший, по данным «Фонтанки», ранее был судим за 9 грабежей и 2 разбоя. В местах лишения свободы он пробыл почти 10 лет.