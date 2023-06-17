Самый большой в мире, а теперь ещё и чистый. «Зубр» вышел на берег под Приморском

Под Приморском на берег вышли не тридцать витязей, но — «Зубр». Только один, зато самый большой в мире. Десантный корабль на воздушной подушке советского ещё проекта своим появлением всегда производит такое же большое впечатление.



Как сообщает вечером 16 июня 47news, и в этот раз боевой корабль взбудоражил отдыхающих на пляже Финского залива. Впрочем, оказалось, что экипаж загнал «Зубра» на берег, чтобы его хорошенько помыть. Что и было сделано матросами.

