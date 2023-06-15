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    Над Кронштадтом «Стрижи» покажут высший пилотаж

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    Пилотажные группы Воздушно-космических сил России «Стрижи» выступят на Международном военно-морском салоне на «Острове Фортов» в Кронштадте, сообщают организаторы МВМС-2023.

    Мероприятие с участием летчиков-асов запланировано на 24 и 25 июня в 15:00. В эти дни Салон будет открыт для свободного посещения с 10:00 до 18:00.

    В программу войдет и возможность бесплатно посетить четыре корабля-участника Салона — десантный корабль «Иван Грен», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Советск». Они встанут на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта.

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