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    В Белгороде приютили 70 собак из Шебекино. Питомцев навещают хозяева

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    6 комментариев

    В Белгород привезли около 70 собак из города Шебекино, побывавшего под активными обстрелами. Спасённых питомцев 16 июня показала пресс-служба правительства Белгородской области.

    Собак разместили в участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства. Раньше туда привезли псов из Журавлевки и других населенных пунктов области — хозяева пока не могут их забрать, потому что сами живут в пунктах временного размещения.

    Тем не менее, хозяева стараются навещать животных. За собаками наблюдают ветеринары.

    Официальный канал Правительства Белгородской области

    Ранее в Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы людям, которые покинули дома из-за обстрелов.

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    ШебекиноСобаки
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    Комментарии 6

    Гость17 Июн 2023 в 00:45
    хорошая новость, хоть этим животинкам повезло
    +0−0
    Михаил Микушин17 Июн 2023 в 00:41
    Победа всё ближе? Не?
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!17 Июн 2023 в 00:41
    а в шмекино что никого уже нет что ле?
    а в донецке концерты.
    ничего не понимаю.
    +0−0
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