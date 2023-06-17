В Белгороде приютили 70 собак из Шебекино. Питомцев навещают хозяева

В Белгород привезли около 70 собак из города Шебекино, побывавшего под активными обстрелами. Спасённых питомцев 16 июня показала пресс-служба правительства Белгородской области.



Собак разместили в участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства. Раньше туда привезли псов из Журавлевки и других населенных пунктов области — хозяева пока не могут их забрать, потому что сами живут в пунктах временного размещения.

Тем не менее, хозяева стараются навещать животных. За собаками наблюдают ветеринары.