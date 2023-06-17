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    Петербургская выпускница провалила ЕГЭ по литературе из-за мигрени. Почему изменить оценку теперь почти невозможно?

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    10 комментариев
    Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
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    После ЕГЭ по литературе мама выпускницы из Адмиралтейского района обратилась в прокуратуру. Её дочери стало плохо на экзамене, после двух походов в медпункт ученицу вернули за парту. Дописывала экзамен она со слезами на глазах. Мама уверена, что на дочь надавили и не дали ей возможности пересдачи в резервный день. В Смольном отвечают: выпускница сама отказалась, её решение зафиксировано подписью.

    Лиза сдавала ЕГЭ по литературе во Второй Санкт-Петербургской гимназии на улице Казанской. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Задания разделены на два блока. Первый состоит из 11 вопросов: 9 базового уровня сложности (с кратким ответом) и 2 повышенного (с развёрнутым ответом). Вторая часть экзамена — сочинение объёмом не менее 200 слов.

    Когда Лиза добралась до развернутых ответов, то почувствовала, как тяжелеет голова, а ноги становятся ватными. По словам мамы Светланы, головные боли мучают её дочь с 7 класса. Последний раз Лиза была у невролога в марте, ей прописали месячный курс таблеток. Когда он закончился, школьница перестала принимать препараты. Попасть к врачу на новый приём она не смогла, по словам матери, из-за того, что не дозвонилась, чтобы записаться. В Красносельском районе, где прописана семья, нелегко выбить место на прием у специалиста, отмечает Светлана.

    Перед экзаменом Лиза не захотела ничего принимать, так как прочитала в Интернете «психологические лайфхаки» о том, что нельзя «накачиваться» успокоительными, это может снизить внимание.

    В 272-й гимназии, где учится Лиза, о проблеме школьницы знали — была сделана пометка в медицинской карточке. Её отпускали с уроков, когда начинались приступы мигрени. Однако на ЕГЭ у выпускницы не было ни справки, ни сопровождающего, который мог бы подтвердить её недуг.

    «Я думаю, они действовали из недоверия, — рассуждает Светлана. — Заходит ребёнок в медпункт, говорит, что ему плохо. У него не спрашивают медицинские вопросы, ему говорят: "А чой-то 6 ребёнок на литераторе выходит, интересно. А давай дадим ей что-нибудь"», — говорит Светлана.

    Лизе измерили давление, тонометр показал 140, через короткое время процедуру повторили — давление упало до 120. Школьнице дали «Глицин» и «Нурофен», посоветовали вернуться в аудиторию.

    В коридоре Лизу встретила одна из наблюдателей, она заметила, что со школьницей что-то не то, и посоветовала ей вернуться в медпункт. Во второй визит, по словам Светланы, её дочь убеждали остаться на экзамене и говорили, что в резервный день могут попасться более сложные варианты. На этот раз школьнице дали валерианки.

    «У тебя нет прав на досрочное окончание, потому что нет справки, значит, с точки зрения медицины всё хорошо, — передает Светлана слова медиков. — Ей сказали: "Давай-ка ты пойдешь попишешь". Она пошла писать и расплакалась».

    За экзамен Лиза получила 42 балла, всё, что она писала после возвращения из медпункта, оценено в 0 баллов. По словам Светланы, первый пробник по литературе дочь написала на 46 баллов, затем занималась в онлайн-школе, где довела результат до 70 баллов. Лиза собиралась поступать «на керамику» в Академию Штиглица или СПбГУ. В первый вуз она не сможет подать документы на бюджет, там минимальный порог для литературы 45 баллов. В СПбГУ минимальный балл на специальность «Декоративно-прикладное искусство» — 40.

    После экзамена Светлана не нашла понимания в комитете по образованию, поэтому обратилась к юристу, который помог ей составить жалобу в прокуратуру. В ней, в частности, отмечено, что сотрудники пункта приема экзамена не стали составлять акт о переносе сроков, а отправили подростка в аудиторию. Подавать апелляцию по состоянию здоровья можно только во время экзамена, после ЕГЭ ученики оспаривают баллы, выставленные за работу.

    «Когда ребенок явился в медпункт, началась какая-то темная история, где сотрудники медслужбы вели себя не так, как ожидал подросток. Вместо того, чтобы составить определенные документы, которые свидетельствуют о прекращении экзамена, предпринимались всевозможные попытки сделать так, чтобы ребенок вернулся в аудиторию», — отметил юрист Амир Какимов.

    В комитете по образованию с этим утверждением не согласились. «Мы собрали информацию от руководителя пункта проведения экзамена и медицинского работника. В журнале обращений к медицинскому работнику стоит подпись девушки напротив графы о несоставлении акта о досрочном завершении экзамена. Случаи, когда дети обращаются в медкабинет во время проведения экзамена, есть, и их немало», — отметили в Смольном. Также там добавили, что если у ребёнка есть подтверждённые проблемы со здоровьем, то он имеет право на облегченную сдачу ЕГЭ (увеличивается время экзамена, рядом присутствует медик).

    Как объяснил «Фонтанке» юрист Амир Какимов, Лизе дали документ о том, что она обратилась в медкабинет за помощью. В списке было ещё семь детей.

    «Это было в первый визит к медикам, когда ей дали лекарства и оказали первую помощь. Ей сказали: "Подпиши, что ты была в медкабинете", — отметил он. — Каких-либо документов о том, что она от чего-либо отказывается, не было. Она не могла отказаться от документа, ради которого пришла в медпункт».

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

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    Комментарии 10

    27941942617 Июн 2023 в 11:01
    Вина родителей, должны были со справкой с диагнозом отправлять
    +0−0
    АдъМирал17 Июн 2023 в 10:58
    46 баллов - это типичная троечница по-нашему :) зачем ей результаты на ЕГЭ? получила справку об окончании, устроилась офис-манагером подавать кофе хомякам, надела юбку покороче и блузку попрозрачнее, да жди прЫнца на белом мерседесе, а потом обеспечивай повышение рождаемости. Высшее образование таким тянуть из-под палки - незачем.
    +1−0
    chip117 Июн 2023 в 10:42
    Плохому танцору всегда что то мешает, в течении года нужно было учиться, теперь либо работать (если физически, то и мигрени пройдут), либо продолжать учиться лишь бы как, но уже за счет финансов мамы!
    +1−2
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