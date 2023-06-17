Петербургская выпускница провалила ЕГЭ по литературе из-за мигрени. Почему изменить оценку теперь почти невозможно?

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После ЕГЭ по литературе мама выпускницы из Адмиралтейского района обратилась в прокуратуру. Её дочери стало плохо на экзамене, после двух походов в медпункт ученицу вернули за парту. Дописывала экзамен она со слезами на глазах. Мама уверена, что на дочь надавили и не дали ей возможности пересдачи в резервный день. В Смольном отвечают: выпускница сама отказалась, её решение зафиксировано подписью.



Лиза сдавала ЕГЭ по литературе во Второй Санкт-Петербургской гимназии на улице Казанской. Экзамен длится 3 часа 55 минут . Задания разделены на два блока. Первый состоит из 11 вопросов : 9 базового уровня сложности (с кратким ответом) и 2 повышенного (с развёрнутым ответом). Вторая часть экзамена — сочинение объёмом не менее 200 слов .



Когда Лиза добралась до развернутых ответов, то почувствовала, как тяжелеет голова, а ноги становятся ватными. По словам мамы Светланы, головные боли мучают её дочь с 7 класса . Последний раз Лиза была у невролога в марте, ей прописали месячный курс таблеток. Когда он закончился, школьница перестала принимать препараты. Попасть к врачу на новый приём она не смогла, по словам матери, из-за того, что не дозвонилась, чтобы записаться. В Красносельском районе, где прописана семья, нелегко выбить место на прием у специалиста, отмечает Светлана.



Перед экзаменом Лиза не захотела ничего принимать, так как прочитала в Интернете «психологические лайфхаки» о том, что нельзя «накачиваться» успокоительными, это может снизить внимание.

В 272-й гимназии, где учится Лиза, о проблеме школьницы знали — была сделана пометка в медицинской карточке. Её отпускали с уроков, когда начинались приступы мигрени. Однако на ЕГЭ у выпускницы не было ни справки, ни сопровождающего, который мог бы подтвердить её недуг.

«Я думаю, они действовали из недоверия, — рассуждает Светлана. — Заходит ребёнок в медпункт, говорит, что ему плохо. У него не спрашивают медицинские вопросы, ему говорят: "А чой-то 6 ребёнок на литераторе выходит, интересно. А давай дадим ей что-нибудь"», — говорит Светлана.



Лизе измерили давление, тонометр показал 140, через короткое время процедуру повторили — давление упало до 120. Школьнице дали «Глицин» и «Нурофен», посоветовали вернуться в аудиторию.

В коридоре Лизу встретила одна из наблюдателей, она заметила, что со школьницей что-то не то, и посоветовала ей вернуться в медпункт. Во второй визит, по словам Светланы, её дочь убеждали остаться на экзамене и говорили, что в резервный день могут попасться более сложные варианты. На этот раз школьнице дали валерианки.



«У тебя нет прав на досрочное окончание, потому что нет справки, значит, с точки зрения медицины всё хорошо, — передает Светлана слова медиков. — Ей сказали: "Давай-ка ты пойдешь попишешь". Она пошла писать и расплакалась».

За экзамен Лиза получила 42 балла, всё, что она писала после возвращения из медпункта, оценено в 0 баллов. По словам Светланы, первый пробник по литературе дочь написала на 46 баллов , затем занималась в онлайн-школе, где довела результат до 70 баллов . Лиза собиралась поступать «на керамику» в Академию Штиглица или СПбГУ. В первый вуз она не сможет подать документы на бюджет, там минимальный порог для литературы 45 баллов . В СПбГУ минимальный балл на специальность «Декоративно-прикладное искусство» — 40.



После экзамена Светлана не нашла понимания в комитете по образованию, поэтому обратилась к юристу, который помог ей составить жалобу в прокуратуру. В ней, в частности, отмечено, что сотрудники пункта приема экзамена не стали составлять акт о переносе сроков, а отправили подростка в аудиторию. Подавать апелляцию по состоянию здоровья можно только во время экзамена, после ЕГЭ ученики оспаривают баллы, выставленные за работу.

«Когда ребенок явился в медпункт, началась какая-то темная история, где сотрудники медслужбы вели себя не так, как ожидал подросток. Вместо того, чтобы составить определенные документы, которые свидетельствуют о прекращении экзамена, предпринимались всевозможные попытки сделать так, чтобы ребенок вернулся в аудиторию», — отметил юрист Амир Какимов.



В комитете по образованию с этим утверждением не согласились. «Мы собрали информацию от руководителя пункта проведения экзамена и медицинского работника. В журнале обращений к медицинскому работнику стоит подпись девушки напротив графы о несоставлении акта о досрочном завершении экзамена. Случаи, когда дети обращаются в медкабинет во время проведения экзамена, есть, и их немало», — отметили в Смольном. Также там добавили, что если у ребёнка есть подтверждённые проблемы со здоровьем, то он имеет право на облегченную сдачу ЕГЭ (увеличивается время экзамена, рядом присутствует медик).

Как объяснил «Фонтанке» юрист Амир Какимов, Лизе дали документ о том, что она обратилась в медкабинет за помощью. В списке было ещё семь детей.



«Это было в первый визит к медикам, когда ей дали лекарства и оказали первую помощь. Ей сказали: "Подпиши, что ты была в медкабинете", — отметил он. — Каких-либо документов о том, что она от чего-либо отказывается, не было. Она не могла отказаться от документа, ради которого пришла в медпункт».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

