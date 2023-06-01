Как пройти апелляцию на ЕГЭ, чтобы не снизили баллы. Практические советы для выпускников

Выпускники текущего года подают апелляцию в свою школу. Выпускники прошлых лет обращаются туда, где где они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, или через сайт Госуслуг.



После поступления апелляции в конфликтную комиссию ответственный секретарь информирует апеллянта и его родителей о дате, времени и месте рассмотрения жалобы.



Правила подачи заявления в Санкт-Петербурге можно посмотреть здесь

