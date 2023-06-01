Как пройти апелляцию на ЕГЭ, чтобы не снизили баллы. Практические советы для выпускников

Апелляция — реальный инструмент для добавления баллов на ЕГЭ. Но у него есть и обратная сторона. При повторной проверке эксперты рассматривают не только то задание, которое хочет оспорить выпускник, а всю работу в целом. Поэтому неучтённые помарки могут грозить обратным эффектом в виде снижения баллов. «Фонтанка» вместе с руководителями онлайн школы по подготовке к ЕГЭ Оксаной Беляевой и Николаем Тырановым составила инструкцию о том, как апеллировать без рисков.
Куда подавать апелляцию?
Выпускники текущего года подают апелляцию в свою школу. Выпускники прошлых лет обращаются туда, где где они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, или через сайт Госуслуг.
После поступления апелляции в конфликтную комиссию ответственный секретарь информирует апеллянта и его родителей о дате, времени и месте рассмотрения жалобы.
Правила подачи заявления в Санкт-Петербурге можно посмотреть здесь
На экзамене были проблемы
- Болела голова, светило солнце, шептались сотрудники, был неудобный стол. Поэтому плохой результат, такую апелляцию примут?
Нет, в этом случае нужно было писать апелляцию во время экзамена. К апелляции на качество проверки заданий проблемы ученика отношения, увы, не имеют.
Если что-то не так на бланке номер 1 (тестовая часть)
- Не распозналась цифра, неверно прочитан ответ, оцифрован чужой бланк. Можно ли подать на апелляцию?
Работа с бланком номер 1 — это техническая апелляция, она не связана с апелляцией по результатам проверки письменной части и проводится отдельно.
Если что-то распознано неверно, выпускник получает потерянные баллы. Если в оформлении ответов были допущены ошибки (неверно записаны цифры, ответ внесён не в ту строчку, в ответе допущена орфографическая или графическая ошибка, в заданиях 8 или 26 нарушена последовательность ответов), то баллы в ходе апелляции не поднимут.
Если какие-то ответы не перенесены в бланк, черновик не рассматривается. При внесении ответов в поле исправлений засчитывается самый последний вариант ответа.
Не отразилась часть ответов
- В прошлом году на бланке номер 1 у многих ребят не отразилась часть ответов, как будто бы их «не увидел» компьютер. Если такое произойдёт, как подать на апелляцию?
К сожалению, такое происходит каждый год: некоторые выпускники в ситуации стресса забывают о том, что перенесли в бланк не все ответы. Сравнение отсканированного бланка и оригинала показывает, что бланк действительно был оформлен не полностью, виноват не компьютер, а сам выпускник. В этом случае итоговая оценка не изменится.
На апелляции всем помогают\всех заваливают, это правда?
Апелляция предполагает три варианта развития событий: повышение балла, понижение балла или сохранение результата. В большинстве случаев результат не меняется: эксперты показывают выпускнику ошибки, он соглашается с ними и подписывает согласие с результатами проверки.
Первично работу оценивают два независимых эксперта и случае, если они выставляют разные баллы, то конечная оценка ставится в пользу ученика. Таким образом, некоторые неточности остаются не учтенными.
Официальная позиция ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, разрабатывает задания для экзаменов, в том числе и самых массовых — ОГЭ и ЕГЭ. — Прим. ред.): «сам факт подачи апелляции не является основанием для понижения балла». Но работа будет проверена, и если в ней есть ошибки, не учтенные при выставлении баллов, результат может измениться.
На апелляции работа проверяется целиком, то есть не по определённому выбранному выпускником критерию, а по всем двенадцати. Если, например, в работе была неверно вынесена логическая ошибка и несправедливо снят балл по К5, а комментарий и речевые ошибки были оценены выше, чем следовало, то на апелляции по критерию К5 балл будет повышен, зато снижены баллы по К10 и К2, так что результатом апелляции станет потеря ещё одного балла.
В каком случае тогда важно идти на риск и подавать апелляцию?
Перед апелляцией важно показать работу учителю или репетитору, который досконально знает требования проверки текущего года. Необходимо убедиться в том, что снижение баллов не грозит.
На апелляцию можно прийти со взрослыми
- Если папа - юрист или репетитор - лучший в городе, стоит взять его с собой?
На апелляции может присутствовать любой взрослый. Если это родители, им достаточно взять с собой паспорт. Если кто-то другой — нужно принести нотариально заверенное заявление. Но в любом случае взрослый не имеет права голоса в ходе апелляции: законный представитель только присутствует и наблюдает за тем, чтобы соблюдались правила и не нарушались права ребёнка, а все разговоры с комиссией ведет только выпускник.
Как вести себя
- Какие материалы можно использовать (нужно ли, например, заранее распечатать странички из справочников), что говорить, а что точно не стоит?
Комиссия проверяет работу ещё до того, как ребенок произносит свое «защитное слово». Можно подготовить распечатки из словарей, убедиться в том, что сочинение проработано по всем критериям.
Попытки разжалобить экспертов или запугать их ни к чему не приводят: в конфликтной комиссии работают люди, довести которых до конфликта невозможно, но и вызвать их сострадание не получится. Эксперты выносят оценку работе, а не поведению выпускника.
Правда ли, что на результат апелляции может повлиять одежда, макияж, манера общения, слёзы?
Ни форма одежды, ни отсутствие или наличие косметики, ни слёзы не влияют на то, что происходит во время апелляции. Комиссия старается быть объективной и по возможности решать вопрос в пользу выпускника.