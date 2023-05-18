«Мы понимаем, что это судьба ученика». Как эксперты проверяют ЕГЭ по русскому языку

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





ЕГЭ по русскому языку — самый массовый экзамен, его сдают абсолютно все школьники. Он проверяет знание языка, в нём нет каких-либо усложнённых заданий, как например, в «предметных» ЕГЭ по выбору, и «простой» и «сложной» версии, как в математике. Однако творческая часть вызывает у выпускников тревогу. Председатель региональной предметной комиссии по русскому языку, кандидат филологических наук Лариса Каминская рассказала «Фонтанке», как эксперты проверяют работы, можно ли в сочинении не согласиться с мнением автора и в каком случае ученик может получить лишний балл.



— Лариса Николаевна, расскажите, как устроена проверка ЕГЭ по русскому языку в Петербурге?

— Экзамен включает тестовую часть и творческую. Тестовая является машиночитаемой формой — это значит, что она проверяется автоматически. Ребята должны решить тестовые задания и аккуратно записать ответы в бланк №1. Причем почерк должен быть читаемым. Проверка проходит автоматически, и эксперты её не видят.

Вторая часть, сочинение, проверяется экспертам, членами предметной комиссии по русскому языку. На каждый предмет отводится определённое время. Русский язык мы должны проверить за 6 календарных дней. В этом году в проверке работ будут задействованы около 400 экспертов.





— Кто становится экспертом и нужна ли для этого специальная подготовка?

— В комиссию входят учителя русского языка и литературы — представители образовательных учреждений Петербурга.

Все эксперты проходят курсы повышения квалификации. Даже тот эксперт, который уже является членом предметной комиссии, получает статус эксперта только на год. По окончании обучения проводятся квалификационные испытания. Руководители предметной комиссии также проходят обучение в Москве в ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, разрабатывает задания для экзаменов. В том числе и самых массовых — ОГЭ и ЕГЭ).



После экзамена эксперты получают обезличенные образы работ, каждая работа проверяется двумя членами комиссии на основе специально разработанных критериев. Поэтому основная цель обучения экспертов — это выработка согласованных подходов к проверке. То есть любая работа, даже самая сложная, неоднозначная, должна оцениваться одинаково.



— По каким критерием оцениваются работы?

Каждый год в начале сентября на сайте ФИПИ появляется демо-версия экзамена по русскому языку. В этой же демоверсии есть ответы и критерии оценивания, по которым работа проверяется. То есть это не какие-то тайные критерии. Это та точка, где интересы ребёнка и подходы эксперта смыкаются.



Когда ученик пишет сочинение, он должен относиться к своей работе осознанно. То есть писать сочинение и понимать, что оно будет проверено по конкретным критериям.



— И все-таки в сочинении выпускник может привести собственные примеры. Их оценивание, на мой взгляд, несет некую субъективность.

Мы говорим ребятам, что перед тем как приступить к сочинению, нужно очень внимательно ознакомиться с исходным текстом, по которому ребёнок выполняет задание с развернутым ответом. Ученик читает текст и, в первую очередь, делает задания к этому тексту. Это задания под номерами 22–26. Эти вопросы подготавливают к написанию сочинения. Главное — прочитать задание и понять, что спрашивают.



Если ученик внимательно прочитает задание к сочинению и поймет текст, то его сочинение состоится. Там такие задания: сформулируйте одну из проблем, поставленных автором, включите два примера из текста, сформулируйте позицию автора, напишите, как вы относитесь к позиции автора.



— Вы оцениваете само отношение к позиции автора или оцениваете, как отношение изложено?

Мы все оцениваем по критериям: формулировка проблемы, комментарий и так далее. Участник экзамена должен понять авторский текст, что хочет сказать автор и изложить это.



Кроме содержательных критериев, есть критерии, оценивающие грамотность, то есть владение нормами орфографии, пунктуации, нормами речи и грамматики.



— Выпускник может выразить свое отношение, может написать, что не понравился текст?

Ничего страшного не произойдет, выпускник имеет право выразить свою точку зрения. Но в заданиях нет такого: понравился или нет. Он должен понять, что хотел сказать автор и выразить свою позицию, и дальше написать, как он относится к позиции автора. Если выпускник приводит свои примеры, подтверждающие его мнение, мы, конечно, все это оцениваем в соответствии с критериями.



— Если ребенок привел пример из либерального СМИ или заблокированного, вы обратите на это внимание?

Когда мы будем иметь конкретное сочинение, мы с удовольствием его обсудим. Это профессиональный подход, когда мы говорим конкретно по существу. Мы и на обучении стараемся такие гипотетические теории не строить.



Работу проверяют два эксперта, если есть какое-то расхождение в оценивание, то балл ставится в пользу ученика. То есть если эксперт по какому-то критерию поставил один балл, а второй — ноль, то выпускник получает один балл.

Мы понимаем, что это судьба ученика, и поэтому относимся очень корректно, дружелюбно и ответственно. Если это сложная работа, то экспертов никто не подгоняет, работаем спокойно, каждый — в комфортном для него режиме. Также у нас есть эксперты-консультанты, которые могут что-то подсказать.

— Были ли случаи, когда работу не прочитать из-за плохого почерка?

Таких случаев не припомню, потому что ребята стараются. Главное, чтобы написано было разборчиво. На практике все стараются, потому что хотят, чтобы их работу прочитали. Если у ребенка плохой почерк, никто его за это не наказывает.



Если выпускник хочет исправить написанное, нужно аккуратно зачеркнуть и рядом написать тот вариант, который он считает верным. Количество исправлений не влияет на оценку.



— По каким вопросам чаще обращаются конфликтную комиссию после ЕГЭ?

На экзамен детей просят приносить гелевую ручку, которая хорошо пишет, чтобы четче сканировалась работа. Но бывают случаи, что работа плохо пропечаталась. Выпускник приходит в конфликтную комиссию, находят оригинал его работы и тогда можно посмотреть, что он написал. Пару лет назад был случай по 26 заданию тестовой части ЕГЭ. Было много обращений, из-за того, что выпускники забыли перевернуть листок и внести ответ по этому заданию в чистовик.





— Что бы вы посоветовали выпускникам, когда до экзамена остается всего несколько дней?

Я бы посоветовала открыть демо-версию экзамена, там есть все материалы, ответы, критерии оценивания. Там есть орфоэпический словник, он нужен для выполнения 4-го задания. Это задание на ударение, в нем представлены те слова, которые обязательно встретятся в задании. Также есть словарик паронимов, это 5-ое задание.



Кроме того, ФИПИ опубликовал открытые варианты, которые были на досрочном этапе экзамена этой весной. Ученик может скачать их и прорешать. На сайте Центра оценки качества образования и информационных технологий (СПбЦОКОиИТ) есть видеоконсультации, подготовленные руководителями региональной предметной комиссии и посвящённые вопросам подготовки к экзамену. Конечно, перед экзаменом необходимо отдохнуть, выспаться и с хорошим настроением прийти на экзамен.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

