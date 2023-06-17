Блины с икрой, роскошные отели, яхты. Как провести выходные в Петербурге по-аристократически

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Сейчас нам кажется, что сто с лишним лет назад многого не было. Но отдых с шиком и лоском не так уж и сильно отличался от сегодняшнего. Следуйте за «От(Личным Петербургом» и убедитесь, что листва в Летнем саду шелестела так же, что звуки скрипки и виолончели Мариинки не изменились, а ветер на Финском заливе наполняет легкие, как раньше он наполнял паруса яхтсменов Императорского клуба.

Останавливаемся в одной из самых роскошных гостиниц дореволюционного Петербурга Ночевать нам непременно нужно в лучших исторических отелях города. Поэтому первую ночь давайте проведем в «Астории» на Большой Морской, 39. Торжественное открытие фешенебельной гостиницы состоялось в декабре 1912 года и было приурочено к 300-летию дома Романовых. Тогда сюда съехалось «именитое купечество, представителей адвокатуры, прессы здешней и иностранной» — и «Астория» сразу приобрела репутацию самой комфортабельной в Петербурге и одной из лучших в Европе.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже тогда в здании появились невероятные по тем временам технические новшества: к примеру, «централизованная система пылеудаления». Во всех номерах были центральное паровое отопление, телефоны, краны с горячей и холодной водой. На первом этаже, где работали рестораны, была даже световая электрическая сигнализация — для быстрого вызова прислуги. Мебель в гостинице — шведская и австрийская, осветительные приборы — саксонские, посуда — немецкая и французская.

В здании до сих пор можно полюбоваться мраморными лестницами, колоннами, историческими лифтовыми ограждениями.



А в каких 5-звездочных отелях Петербурга бывали вы? Поделитесь адресами с нами! «Фонтанка» запустила третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» — именно вы подсказываете нам лучшее место в предложенных номинациях. Переходите на сайт проекта — предлагайте и делитесь историями! Обедаем морскими гадами на Морских улицах Осмотрелись? Теперь выходим из «Астории» и идем гулять по окрестностям. Прежде всего, по Большой Морской и расположенной параллельно Малой Морской. На обеих в Петербурге начала XX века гулял высший свет: здесь находились дорогие магазины и рестораны.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «Кюба» (или «Кафе де Пари») на Большой Морской как-то раз завтракал лично император Николай II. «Меню включало тертых рябчиков, перепелиные яйца, запеченные в золе и приправленные соусом из шампанского, молочного поросенка, одна часть которого была жареной, а другая — пареной, а также икру и гусиную печенку», — пишет историк и краевед Лев Лурье.



А в «Вене» на Малой Морской на завтрак подавали не только еду, но и «утренний» графинчик водки и 2 кружки пива. Так что тут собиралась творческая интеллигенция: Александр Блок, Алексей Толстой, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый. На Морских роскошно и сейчас: вы точно найдете, где достойно перекусить. В Sea, Signora на Большой Морской, 30, подают, например, живых камчатских крабов из аквариумов, кантабрийские анчоусы и фиолетовые креветки из Сан-Ремо. Другие современные премиум-рестораны ищите здесь.

Идем гулять и созерцать в Императорский сад На прогулку отправимся в Летний сад. Еще до Петербурга места эти служили для променадов шведскому майору Конау. Дом его стоял как раз на месте сегодняшнего Михайловского замка. Потом под свои нужды сад переустраивал Петр I — даже специально выписывал для него цветы из Москвы.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоть сад именовался Первым Императорским, на прогулки сюда приходили не только особы царских кровей, но и представители бомонда. Даже зимой: в холодную пору для аристократии на главной аллее специально устанавливали мостки.



Вам тоже нравятся сады, парки и скверы Петербурга? Пожалуйста, поделитесь с нами любимыми адресами «зеленых» мест! Переходите на сайт проекта и предлагайте кандидатов в номинациях на премию ««(От)Личный Петербург» — 2023».

Седлаем велосипеды и едем до Каменного острова Не удивляйтесь: велосипедный спорт в начале XX века был очень популярен среди петербургской знати. В магазинчике на Малой Морской улице, где мы с вами уже были, покупал английские велосипеды себе и семье император Николай II. А освоить двухколесный транспорт пытался даже даже Лев Толстой.

Давайте возьмем пример с писателя: арендуем велосипед и поедем на острова — Петроградский, Каменный, Крестовский. Если начнете маршрут от Летнего сада, сначала пересечете Неву по Троицком мосту, который был торжественно открыт в 1903 году на двухсотлетие Петербурга. Выехав на Каменноостровский проспект, увидите небольшой сквер у нынешнего «Ленфильма» — бывший увеселительный сад «Аквариум». Тут для аристократии устраивали фестивали с музыкой и танцами. А доехав до Каменного острова, можете посмотреть старинные модерновые особняки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кстати, кому в Петербурге вы присудили бы приз в номинации «Здоровый дух»? Переходите на сайт проекта «(От)Личный Петербург» и предлагайте кандидатов: стадионы, секции, бассейны и любые другие места, где вы занимаетесь спортом. А также команды заряженных фанатов этого дела, которые продвигают идею здорового образа жизни и помогают нам становиться лучше. Изучаем занавес Мариинского театра Театров в Петербурге много, но любителям роскоши советуем отправиться именно в Мариинский. Во-первых, билеты туда до сих пор стоят очень недешево. А во-вторых, находится он в самом театральном месте города.



Именно на Театральной площади в начале XIX века появилось здание, которое в начале XIX века стало первым в Петербурге постоянным театром — тогда он именовался Большим. Сюда из ресторана мчался Евгений Онегин, и именно тут «блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна» танцевала Истомина. Сегодня здание занимает Консерватория.



В сам же Мариинский приходите заранее — чтобы осмотреть интерьеры. В зале полюбуйтесь занавесом, который в 1914 году расписывал главный художник театра. И, конечно, живописным плафоном «Часы с амурами» — работой австрийского художника Энрико Франчиолли.

Видео: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»

А в малых театрах Петербурга вы бывали? В тех самых, где свой репертуар и такая знакомая зрителям труппа… Билеты дешевле, чем в Мариинский, а впечатлений будет едва ли не больше. Переходите на сайт проекта «(От)Личный Петербург» и предлагайте кандидатов в номинации «Любимые театрики». Ночуем в отеле, где были «по вдохновению страшные цены» Если вы в приехали в Петербург на два дня, проведите ночь во второй старейшей гостинице города — на углу Михайловской и Итальянской улиц. Сейчас она называется «Гранд Отель Европа», но когда-то носила имя La Russie.

В 1854 году городской справочник именно этот отель именовал «без сомнения, лучшим в Санкт-Петербурге». Газета «Петербургский листок» возмущалась: «Отель «Россия» является одной из главных гостиниц, где с приезжающих берут по вдохновению страшные цены <...>. При всех скромных требованиях приезжий должен заплатить громадные деньги, не пользуясь даже обедом и находясь в гостинице всего 2 дня».



Но приезжие аристократы, судя по всему, газету не читали. Гостиница вовсе не пустовала: в комнатах преимущественно жили иностранные посланники, крупные предприниматели, депутаты парламентов, деятели науки и культуры.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Многие номера в отеле сейчас обставлены антикварной мебелью, а на первом этаже работает ресторан, где на завтрак подают блины с икрой, сыры и мясные деликатесы.

Совершаем еще один роскошный обед — в историческом месте В начале XIX века сеть ресторанов «Палкинъ» — заведений было три — отличалась от других аристократических заведений Петербурга уникальным новшеством. Здесь потчевали блюдами не французскими, а русскими. «Скучающий петербуржец считал своей обязанностью побывать в русском трактире Палкина, где его встречал не прилизанный или завитый в кудряшки француз, а расторопный русский малый, в кумачовой рубашке, в белом переднике сомнительной белизны», — описывал обстановку историк Павел Столпянский.



Подавали в «Палкине» блины, ершовую уху с расстегаями, омара с соусом «Провансаль», гатчинскую форель, майонез из лососины — не тот, о котором вы подумали, а холодное блюдо русской кухни, похожее на заливное. Но можно было найти и экзотику: говяжьи глаза в соусе и крошеные телячьи уши.

Сегодня «Палкинъ» на Невском проспекте, 47, среди всех ресторанов — практически единственное место в городе, сохранившееся до нас с дореволюционных времен и идейно, и территориально. Напитываемся паром в аутентичной бане Какие же роскошные выходные без СПА? Отправляемся в исторические бани в Фонарном переулке, 1. Это сейчас они называются «Фонарными», а в середине XIX века носили имя Воронинских и еще при открытии привлекли всеобщее внимание.

Вся кладка была выполнена на специальном цементе, который не боялся сырости. Полы были не скользящими — асфальтовыми. В помещениях — фонтаны, три мраморных бассейна «в 50 квадратных аршин», вода в которые поступала вовсе не из городских рек, как в других банях, а из «собственной артезианской скважины». Струи в душе могли быть «направляемы на те части тела, которые требуют врачебного пособия».

Фото: https://vk.com/fonari_banya Поделиться Поделиться





Нынешние «Фонарные бани» возрождали в духе исторических, так что сходить сюда определенно стоит. Катаемся на яхтах с ветерком

Яхты — признак роскоши не только сегодня, но и в Петербурге XX века. В начале прошлого столетия в городе действовало сразу несколько яхт-клубов, два из которых назывались Императорскими. В Императорском речном, на Крестовском острове, состояли сотни именитых горожан: кондитер Борман, братья Нобели, один из крупнейших текстильных предпринимателей России того времени Рябушинский. А в Санкт-Петербургский Императорский яхт-клуб вообще могли попасть только избранные. Его первым почетным председателем стал великий князь Константин Николаевич.



Собрание клуба находилось в доме на Большой Морской улице, 31. Участники сидели в собственном ресторане, курили табак, пили вино — в основном, сицилийскую марсалу, — играли в кегли, карты и бильярд, читали книги, газеты и журналы из собственной библиотеки. Но вы не уподобляйтесь им — лучше возьмите настоящий урок хождения под парусом по заливу!

Если вас больше интересует современность, ищите адреса Петербурга, где сегодня отдыхают премиум-туристы, в нашем обзоре luxury-отдыха.