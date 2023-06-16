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    ПМЭФ-2023

    Мужчин с карабинами и в белых халатах заметили у Адмиралтейства. Они танцевали

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    5 комментариев

    Вечером в пятницу, 16 июня, у Адмиралтейства в центре Санкт-Петербурга заметили группу арабов, которые развлекали зажигательными танцами гостей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Они вновь вооружились карабинами и исполняли «танец воина».

    На ПМЭФ «Фонтанка» познакомилась с ними. Оказалось, что они — делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Они совсем не шейхи, как мы думали. Среди них есть инженер, сотрудники полиции и военнослужащий. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

    Пока в Александровском саду гости из ОАЭ упражнялись с оружием, то на Дворцовой площади «Чиж & Co» пели о том, как «Колокольчик в твоих волосах звенит соль-диезом».

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Как передает корреспондент «Фонтанки», на Дворцовой «вполне атмосферно», люди танцуют, сидят на брусчатке, никто не толкается, стоят неплотно, очень по-петербургски подпевают. Публика разного возраста, но «А не спеть ли мне песню о любви» — поют все.

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    АдмиралтействоАрабыПМЭФ-2023
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    Комментарии 5

    Михаил Микушин16 Июн 2023 в 22:13
    Век отмерен нам не длинный.
    Веселись, народ глубинный!

    (С)
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 22:12
    Хасиды еще хорошо танцуют, их бы рядом поставить.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 22:11
    Пикантно.)))))))
    +0−0
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