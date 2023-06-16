Мужчин с карабинами и в белых халатах заметили у Адмиралтейства. Они танцевали

Вечером в пятницу, 16 июня, у Адмиралтейства в центре Санкт-Петербурга заметили группу арабов, которые развлекали зажигательными танцами гостей на Петербургском международном экономическом форуме (
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Они вновь вооружились карабинами и исполняли «танец воина».
На ПМЭФ «Фонтанка» познакомилась с ними. Оказалось, что они — делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Они совсем не шейхи, как мы думали. Среди них есть инженер, сотрудники полиции и военнослужащий. Подробнее можно прочитать в нашем материале.
Пока в Александровском саду гости из ОАЭ упражнялись с оружием, то на Дворцовой площади «
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Как передает корреспондент «Фонтанки», на Дворцовой «вполне атмосферно», люди танцуют, сидят на брусчатке, никто не толкается, стоят неплотно, очень по-петербургски подпевают. Публика разного возраста, но «А не спеть ли мне песню о любви» — поют все.