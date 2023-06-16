Песков: «Россия в случае поставок F-16 Киеву будет уничтожать их на территории Украины»

В случае поставок самолетов F-16 Киеву Россия будет уничтожать их на территории Украины. Об этом 16 июня заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Если они будут работать на территории Украины — они будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника», — цитирует агентство слова Пескова.



Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о перспективах появления у ВСУ истребителей F-16 высказался Владимир Путин.



«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16», — подчеркнул президент РФ.

