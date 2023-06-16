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    Песков: «Россия в случае поставок F-16 Киеву будет уничтожать их на территории Украины»

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    11 комментариев

    В случае поставок самолетов F-16 Киеву Россия будет уничтожать их на территории Украины. Об этом 16 июня заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Если они будут работать на территории Украины — они будут подлежать уничтожению, так же как и вся другая иностранная военная техника», — цитирует агентство слова Пескова.

    Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о перспективах появления у ВСУ истребителей F-16 высказался Владимир Путин.

    «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16», — подчеркнул президент РФ.

    Напомним, по данным СМИ, Киев рассчитывает получить от 40 до 50 истребителей F-16. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сказал, что обучением украинских летчиков для полётов на F-16 займутся Нидерланды и Дания.

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    ПесковПутинF-16Украина
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    Комментарии 11

    Гость16 Июн 2023 в 20:39
    так же, как они определят, кто сбил самолет. и тогда они должны заплатить ему сумму. так он узнает. что его уже нет в живых, поэтому он не должен платить.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 20:38
    прайса пока нет. они думают не переплачивать. Я имею в виду номер на бумаге. иначе я не знаю, как они на самом деле решат это. десять человек будут утверждать, что он сбил самолет. и кто получит награду? а другие могут обжаловать приговор? ха-ха бастрыкин снова будет работать.
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 20:33
    сколько там по прайсу стоит сбитый F-16?
    +0−0
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