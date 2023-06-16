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    ПМЭФ-2023

    Путин: Если бизнес не связан с высокими рисками для человека, его вообще не должны проверять

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    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин предложил полностью избавить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека или окружающей среды. Это касается как планового, так и внепланового порядка. Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

    По его словам, в этом случае достаточно обойтись профилактическими мероприятиями.

    «Напомню, что в прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего бизнеса, а затем продлили его на текущий 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года», – отметил он.

    Путин сообщил, что в прошлом году по всей стране было проведено 339 тысяч проверок бизнеса, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 году, и почти в пять раз меньше, чем в 2019-м.

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    Комментарии 4

    Гость16 Июн 2023 в 16:15
    давайте перестанем проверять бизнес, мистер сидр не даст соврать, южные бизнесмены могут работать без проверок
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 16:14
    Уважаемый Царь батюшка, сколько ты будешь защищать этих бизнесменов? Куда не пойди везде повышение цен и ты им даёшь ещё такие приведения, как прожить не работающему пенсионеру выживать на пенсию в 10, 500тр в месяц? Когда вы наконец начнёте думать о не работающих пенсионерах, которые еле еле выживают на эту несчастную пенсию, Ваши покойные Родители должны перевернутся в гробу если бы узнали, что вы творите с не работающими пенсионерами которые не могут подрабатывать?
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 16:04
    Название не соответствует тексту статьи, поправьте уж
    +3−0
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