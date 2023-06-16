Президент РФ Владимир Путин предложил полностью избавить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека или окружающей среды. Это касается как планового, так и внепланового порядка. Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, в этом случае достаточно обойтись профилактическими мероприятиями.



«Напомню, что в прошлом году мы установили мораторий на плановые проверки всего бизнеса, а затем продлили его на текущий 2023 год. А для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года», – отметил он.

