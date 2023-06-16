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    Минспорта назвало неприемлемыми требования к россиянам для участия на Олимпиаде в Париже

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    7 комментариев

    Министр спорта Олег Матыцин назвал неприемлемым допуск россиян к Олимпийским играм в Париже на правах беженцев, передает ТАСС. По его словам, ранее опубликованным критериям предстоит дать юридическую оценку.

    В частности, он считает, что необходимо изучить, насколько требования МОК соотносятся с Олимпийской хартией и с правами человека. Однако еще до проведения подобной экспертизы Матыцин усомнился, что хоть одна из федераций согласится с подобными критериями.

    Ранее стало известно, что МОК утвердил условия участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. Критерии основаны на принципах, которые применялись ранее для формирования команды беженцев, существующей с 2016 года. Среди них отсутствие финансирования со стороны государственных структур и неучастие в национальных соревнованиях.

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    Комментарии 7

    Михаил Микушин16 Июн 2023 в 17:22
    А с какого бодуна россияне вдруг решили поучаствовать в играх в Париже, когда Макрон поставляет оружие Украине ?!
    +1−0
    DEMOMON16 Июн 2023 в 16:48
    Ну так вроде из ЕСПЧ вышли. Но вот и лепят теперь горбатого как хотят.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок16 Июн 2023 в 16:37
    В Париже?! Зачем нам какой-то там Париж?! :)
    +0−0
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