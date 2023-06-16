Минспорта назвало неприемлемыми требования к россиянам для участия на Олимпиаде в Париже

Министр спорта Олег Матыцин назвал неприемлемым допуск россиян к Олимпийским играм в Париже на правах беженцев, передает ТАСС. По его словам, ранее опубликованным критериям предстоит дать юридическую оценку.

В частности, он считает, что необходимо изучить, насколько требования МОК соотносятся с Олимпийской хартией и с правами человека. Однако еще до проведения подобной экспертизы Матыцин усомнился, что хоть одна из федераций согласится с подобными критериями.

Ранее стало известно, что МОК утвердил условия участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже. Критерии основаны на принципах, которые применялись ранее для формирования команды беженцев, существующей с 2016 года. Среди них отсутствие финансирования со стороны государственных структур и неучастие в национальных соревнованиях.