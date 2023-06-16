Попросили все. Дело помощника Курпатова возвращается в суд

Суд в Петербурге рассмотрел жалобы на решение вернуть прокурору дело помощника Курпатова Алексея Иевского. Оно возвращается к судебному следствию.

О решении сообщает объединенная пресс-служба. В первый раз суд вернул дело на доследование, потому что следствие не определило стоимость участков, под предлогом покупки которых Иевский получил почти 10 млн, а также не указано место совершения преступления.

Прокурор просил вернуть дело в суд — рассматривать его можно и так. Иевский и его адвокат просили изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.