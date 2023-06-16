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    Попросили все. Дело помощника Курпатова возвращается в суд

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    4 комментария

    Суд в Петербурге рассмотрел жалобы на решение вернуть прокурору дело помощника Курпатова Алексея Иевского. Оно возвращается к судебному следствию.

    О решении сообщает объединенная пресс-служба. В первый раз суд вернул дело на доследование, потому что следствие не определило стоимость участков, под предлогом покупки которых Иевский получил почти 10 млн, а также не указано место совершения преступления.

    Прокурор просил вернуть дело в суд — рассматривать его можно и так. Иевский и его адвокат просили изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

    «Адвокат рассказала, что фигуранту так и не предъявили нормально обвинение. Иевский был обеспокоен профпригодностью государственного обвинителя в районном суде. По поводу жалобы адвоката потерпевшего высказался строками Бориса Пастернака: «Не довершай чужую ложь / Позором объяснений», — добавила пресс-служба.

    Дело отправлено в районный суд, рассматривать его будет другой состав.

    Иевский был арестован в ноябре 2021 года по заявлению доктора Курпатова, при котором он состоял личным помощником. По словам обвиняемого, отношения с шефом выходили за рамки служебных функций. Иевский и Курпатов, по словам первого, сожительствовали более года. Защита связывает уголовное преследование с нежеланием предпринимателя делить совместно нажитое. Иевскому вменяют кражу и мошенничество на общую сумму больше 40 млн рублей.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Slava_Rossii216 Июн 2023 в 12:50
    Этот Курпатов всё ещё обижен на своего молодого друга?
    +4−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:45
    «Адвокат рассказала, что фигуранту так и не предъявили нормально обвинение. Иевский был обеспокоен проф.пригодностью государственного обвинителя в районном суде.
    +0−1
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