Попросили все. Дело помощника Курпатова возвращается в суд

Суд в Петербурге рассмотрел жалобы на решение вернуть прокурору дело помощника Курпатова Алексея Иевского. Оно возвращается к судебному следствию.
О решении сообщает объединенная пресс-служба. В первый раз суд вернул дело на доследование, потому что следствие не определило стоимость участков, под предлогом покупки которых Иевский получил почти 10 млн, а также не указано место совершения преступления.
Прокурор просил вернуть дело в суд — рассматривать его можно и так. Иевский и его адвокат просили изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
«Адвокат рассказала, что фигуранту так и не предъявили нормально обвинение. Иевский был обеспокоен профпригодностью государственного обвинителя в районном суде. По поводу жалобы адвоката потерпевшего высказался строками Бориса Пастернака: «Не довершай чужую ложь / Позором объяснений», — добавила пресс-служба.
Дело отправлено в районный суд, рассматривать его будет другой состав.
Иевский был арестован в ноябре 2021 года по заявлению доктора Курпатова, при котором он состоял личным помощником. По словам обвиняемого, отношения с шефом выходили за рамки служебных функций. Иевский и Курпатов, по словам первого, сожительствовали более года. Защита связывает уголовное преследование с нежеланием предпринимателя делить совместно нажитое. Иевскому вменяют кражу и мошенничество на общую сумму больше 40 млн рублей.