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    А где человек? Из Петербурга в Москву поехали КАМАЗы-беспилотники

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    Одно из главных и ожидаемых событий первого дня ПМЭФ едва ли оставило равнодушными автолюбителей со всей страны — по трассе М-11 из Петербурга в Москву запустили первый в России тестовый рейс беспилотных грузовиков. Дальнобойщиков уже успокоили: в ближайшие 10 лет роботы точно не лишат «хлеба» водителя-человека. Мы прокатились в кабине такой фуры и подробно рассказываем о перспективах, а также плюсах и минусах этого проекта.

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    Текстовую версию материала и репортаж из грузовика-беспилотника вы найдете здесь.

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