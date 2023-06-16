А где человек? Из Петербурга в Москву поехали КАМАЗы-беспилотники

Одно из главных и ожидаемых событий первого дня ПМЭФ едва ли оставило равнодушными автолюбителей со всей страны — по трассе
Текстовую версию материала и репортаж из грузовика-беспилотника вы найдете здесь.
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Одно из главных и ожидаемых событий первого дня ПМЭФ едва ли оставило равнодушными автолюбителей со всей страны — по трассе
Текстовую версию материала и репортаж из грузовика-беспилотника вы найдете здесь.
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